Elita șahului vine la Satu Mare Sport •

În perioada 10–16 august, Satu Mare va găzdui cea de-a XII-a ediție a Festivalului Internațional de Șah, eveniment care va reuni la Casa Meșteșugarilor jucători din mai multe țări și va transforma orașul într-unul dintre centrele importante ale șahului românesc.

Detalii despre competiție au fost prezentate de Ciprian Sorin Muntean, organizatorul principal al evenimentului. Potrivit acestuia, ediția din acest an se anunță cea mai puternică de până acum, cu participanți valoroși, condiții excelente de joc, premii consistente și posibilitatea obținerii unor norme internaționale.



Turneul principal, dedicat normei de Maestru Internațional

Punctul central al festivalului va fi Turneul A, programat în perioada 10–16 august. Competiția se va desfășura într-un format închis și va oferi participanților șansa de a obține norma de Maestru Internațional (IM).

Taxa de participare va varia în funcție de coeficientul ELO al fiecărui jucător. Pentru categoria cu rating mai redus, taxa este de 250 de euro, în timp ce șahiștii cu punctaje superioare vor beneficia de condiții de înscriere mai avantajoase.



Turneu Open pentru jucătorii cu ELO sub 2200

În perioada 13–16 august va avea loc Turneul B, un concurs internațional open destinat șahiștilor cu un rating ELO mai mic de 2200 de puncte.

Organizatorii au pregătit un fond total de premiere în valoare de 24.000 de lei, iar taxa de participare este de 220 de lei.



Șah rapid și competiții pentru copii

Iubitorii șahului în ritm alert sunt invitați să participe la turneul internațional de blitz, programat în data de 15 august, începând cu ora 9:30.

Tot în aceeași zi se va desfășura și competiția „Șah în școală”, destinată copiilor și tinerilor nelegitimați. Taxa de participare pentru ambele competiții este de 100 de lei.



Înscrieri până pe 5 august

Organizatorii atrag atenția că termenul-limită pentru înscrieri este 5 august 2026. Având în vedere interesul ridicat pentru competiție și nivelul internațional al evenimentului, participanții sunt încurajați să își confirme prezența din timp.

Festivalul Internațional de Șah de la Satu Mare a devenit, de-a lungul anilor, unul dintre cele mai importante evenimente de profil din regiune, contribuind la promovarea șahului și la consolidarea imaginii municipiului pe harta competițiilor internaționale.

Primește ziarul gratuit pe email! Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit. Abonează-te