



Viceprimarul municipiului Satu Mare, Raul Băbțan, a participat astăzi la festivitatea de absolvire a claselor a VIII-a de la Colegiul Național „Ioan Slavici”, eveniment care a marcat încheierea unui capitol important din viața elevilor și începutul unei noi etape educaționale.

Cu această ocazie, edilul i-a felicitat pe absolvenți pentru rezultatele obținute și pentru perseverența de care au dat dovadă pe parcursul anilor de gimnaziu, încurajându-i să privească cu încredere spre viitor.

„Pentru absolvenți, această zi marchează încheierea unei etape importante și începutul unui nou drum, plin de provocări și oportunități. Îi felicit pentru munca depusă, pentru rezultatele obținute și pentru ambiția de a merge mai departe”, a transmis viceprimarul Raul Băbțan.

Acesta a adresat mulțumiri și cadrelor didactice pentru implicarea în formarea tinerilor, precum și părinților pentru sprijinul oferit elevilor de-a lungul anilor de școală.

În mesajul său, Raul Băbțan le-a urat absolvenților mult succes la Evaluarea Națională și în alegerea parcursului educațional pe care îl vor urma, exprimându-și convingerea că seriozitatea, munca și încrederea în propriile forțe îi vor ajuta să își atingă obiectivele.

Festivitatea de la Colegiul Național „Ioan Slavici” s-a desfășurat într-o atmosferă emoționantă, reunind elevi, profesori, părinți și invitați care au celebrat împreună finalul unei etape importante din viața tinerei generații.