



Sătmărenii sunt invitați să participe în această seară la „Noaptea în Mișcare”, un eveniment dedicat promovării sportului recreativ și a unui stil de viață sănătos, care va transforma centrul orașului într-un spațiu al activităților sportive și al bunei dispoziții.

Parte a unei inițiative internaționale, manifestarea își propune să aducă împreună persoane de toate vârstele și să încurajeze mișcarea printr-o serie de activități interactive și demonstrații sportive. Participanții vor avea ocazia să descopere și să practice discipline precum fotbalul, baschetul, tenisul de masă, artele marțiale, yoga, spinningul, escalada, alergarea și multe altele.

Organizatorii îi încurajează pe cetățeni să lase rutina deoparte și să profite de această oportunitate pentru a face mișcare, a socializa și a petrece o seară activă alături de familie și prieteni.

„Noaptea în Mișcare” promovează beneficiile activității fizice și ale petrecerii timpului liber într-un mod sănătos, oferind participanților o experiență inedită în inima municipiului Satu Mare.

Programul complet al evenimentului și informațiile despre activitățile pregătite pot fi consultate online, pe pagina dedicată manifestării.