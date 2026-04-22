



În Camărzana, înainte de Paști, tradiția nu stă deoparte, ca un lucru bun doar de amintit, ci se lucrează încă, cu răbdare, în gospodărie, lângă sobă, în căldura care ține oul și ceara vii. După o filmare anterioară la Cămărzana, la căsuța atât de plastic intitulată, Cămara Zânelor, locul Mihaelei Grigorean, am revenit în sat pentru a intra mai adânc în rostul unei practici vechi: încondeierea ouălor.

Nu este vorba doar despre o îndeletnicire de sărbătoare, ci despre un gest care leagă casa, credința și memoria locului. Într-o gospodărie oșenească tipică, cu curte mare și animale, Maria Bene primește oaspeții cu firescul omului care nu se știe purtător de patrimoniu, dar care, tocmai prin această modestie, îl păstrează mai bine decât oricine.

În jurul ei, discuția nu se adună doar despre cum se fac ouăle, ci și despre de unde vine această rânduială, ce mai înseamnă ea astăzi și cât din lumea veche a Camărzanei mai poate fi dus mai departe.

Cum începe o moștenire

Povestea Mariei începe în copilărie. De acolo vine și prima apropiere de ouăle încondeiate: de la mătușa ei, care le făcea în casă și care i-a lăsat, fără lecții și fără explicații savante, gustul pentru acest lucru migălos și frumos. Imaginea ouălor din coșarca de Paști i-a rămas întipărită, iar după moartea mătușii, meșteșugul nu s-a stins, ci a rămas în mintea și în mâna ei ca o datorie tăcută.

A început singură, încercând, greșind, îndreptând. Nimic spectaculos, nimic declamativ. Doar răbdarea cu care o tradiție trece dintr-o generație în alta. „În primul an am făcut așa, al doilea mai bine, apoi al treilea...”, spune ea, cu simplitatea celui care nu caută să-și înfrumusețeze biografia.

În aceste câteva cuvinte se vede foarte bine cum se transmite în sat un meșteșug adevărat: nu prin demonstrație oficială, ci prin apropiere, prin repetiție și prin dragul de a nu lăsa lucrul bun să se piardă. De atunci au trecut peste douăzeci de ani, iar ceea ce pentru unii ar putea părea doar o practică sezonieră este, pentru Maria, parte din însăși rânduiala vieții.

Semnele de pe ou și alfabetul locului

Unul dintre cele mai valoroase lucruri din această discuție este faptul că Maria încă numește motivele decorative așa cum le-a moștenit: scara, bradul, laba de gâscă. În aparență, sunt doar denumiri simple. În realitate, ele păstrează un întreg alfabet simbolic al lumii oșenești.

Mihaela Grigorean, etnolog și una dintre vocile centrale ale materialului, subliniază tocmai acest lucru: câtă vreme femeile care încondeiază mai știu numele motivelor, există încă o bază reală pentru înțelegerea și interpretarea lor. Fără această memorie vie, cercetarea ar rămâne suspendată, iar tradiția s-ar transforma într-o simplă formă fără cheie.

În Camărzana, oul nu este doar împodobit. El este împărțit, ordonat, „scris” cu semne care spun ceva despre lume. Scara este motivul central. Ea împarte oul și, în lectura Mihaelei Grigorean, trimite la despărțirea cerului de pământ, la oul cosmogonic, la începutul lumii. De aici, oul devine mai mult decât un obiect pascal: devine o mică imagine a unei ordini cosmice și spirituale.

Scara, fușteii și sensul urcării

Pe această scară se așază „pupii”, adică fușteii de la scară. Explicația Mariei este una dintre cele mai puternice din întregul material: aceștia sunt stropii de sânge ai lui Iisus. Simbolul este direct, limpede și profund. Într-un singur motiv decorativ, tradiția locală și credința creștină se întâlnesc fără efort.

Scara nu este, așadar, doar un desen. Ea are sens de trecere, de urcare, de legătură. Iar această urcare, sugerată de fuștei, trimite către cer. În jurul ei, celelalte motive completează lumea oului: bradul, laba de gâscă, semne care țin de natură, de viața așezată pe pământ, de continuitate și de rost.

O tehnică aparte, păstrată în sat

Un alt punct esențial este particularitatea tehnicii din Camărzana. Mihaela Grigorean insistă asupra felului în care aici ceara este valorificată într-un mod aparte. Nu este doar o substanță de rezervă sau un ajutor tehnic, ci devine parte vizibilă, reliefată și colorată a oului.

Această tehnică, așa cum reiese din discuție, diferențiază ouăle din Camărzana de cele din alte zone. Ceara absoarbe culoarea și rămâne prezentă pe suprafața oului, purtând mai ales roșul care trimite la sacrificiul lui Iisus. De aici vine și o mare parte din forța lor vizuală: nu sunt doar frumoase, ci par lucrate dintr-o materie care a primit și sens, nu doar culoare.

În lectura etnologului, motivele decorative de pe aceste ouă au și o apropiere firească de motivele cusute de pe pânza albă a existenței oșenești, de pe cămeșă și din portul tradițional. Așadar, oul nu există separat de restul universului local. El repetă, în mic, aceeași ordine de semne și aceleași feluri de a înțelege lumea.

Munca grea din spatele frumuseții

Maria Bene nu idealizează nimic. Tocmai de aceea vocea ei are greutate. Când este întrebată cât de grea este această îndeletnicire, răspunsul vine fără ezitare: „E foarte grea.” Și nu este o figură de stil.

Încondeierea cere căldură multă, foc mare, stat îndelungat lângă sobă, răbdare și rezistență. Oul trebuie să fie cald, ceara trebuie să fie fierbinte, altfel nu ascultă mâna și nu prinde cum trebuie. „Dacă ouă nu e cald, vopsaua nu se mai lipește de el”, spune ea. Din aceste detalii practice se înțelege imediat că frumusețea finală nu este rezultatul unei inspirații romantice, ci al unei munci fizice reale.

Stai ore întregi pe scaun, în căldură, într-o tensiune continuă între grijă și precizie. Un ou reușit nu este doar un obiect frumos; este rezultatul unei discipline tăcute. În spatele lui stă corpul femeii care lucrează, focul bine ținut, răbdarea, ochiul și mâna sigură.

Partea demonstrativă a discuției aduce și un mare câștig documentar. Maria explică limpede succesiunea gesturilor. Mai întâi ouăle se fierb și se lasă să se usuce. Uneori sunt alese și ouă de gâscă, fiindcă pe suprafața lor mai mare modelele se văd mai bine și ies mai frumos.

Apoi urmează lucrul cu spirt medicinal și cu culorile. În graiul locului, vopseaua apare și sub numele de feșteală, detaliu care dă și mai multă autenticitate mărturiei. Culorile folosite sunt roșu, roz, verde și mov. Dar, dincolo de culoare, condiția de bază rămâne aceeași: căldura. Fără ea, nimic nu se așază cum trebuie.

După vopsire începe încondeierea cu ceară. Mai întâi scara, apoi fușteii, apoi celelalte motive. Este o ordine care pare firească și care, în același timp, arată că fiecare semn are locul lui bine stabilit. La final vine spălarea, un moment definitoriu pentru tehnica din Camărzana. Ouăle sunt lăsate în apă cu oțet, apoi spălate, iar vopseaua se duce, lăsând în urmă ceara colorată. În cele din urmă, ouăle se ung cu slănină pentru a prinde luciu.

Toate aceste etape dau seama nu doar despre tehnică, ci și despre o rânduială foarte exactă, în care nimic nu este întâmplător.

Ce s-a schimbat în lume

Când vine vorba despre trecut și prezent, vocea Mariei se schimbă puțin. Nu devine patetică, dar se simte limpede că lucrurile nu mai sunt cum au fost. Altădată, copiii erau mai aproape de casă, de muncă, de obiceiuri. Astăzi, spune ea, nu toți mai au tragere spre tradiții. „Unii numai, dar unii nu. Nu le plac tradițiile.”

Este una dintre cele mai sincere observații. Nu există în ea nici judecată grea, nici lamentație ostentativă, ci doar constatarea unui om care vede că ritmul lumii s-a schimbat. Și totuși, ruptura nu este totală. În casă există nepoate care au prins și ele meșteșugul. Bucuria aceasta mică, discretă, este poate cel mai prețios lucru din tot materialul: dovada că firul încă nu s-a rupt.

Ce rămâne după cuvinte

La capătul acestei povești, rămâne ceva mai mult decât imaginea unor ouă frumos lucrate. Rămâne sentimentul că, într-un sat din județul Satu Mare, într-un loc cu nume aproape de legendă, o femeie încă știe să facă dintr-un ou o hartă a lumii ei. Știe să tragă scara, să pună fușteii, să așeze bradul și laba de gâscă, să țină ceara caldă, să aștepte, să spele, să dea luciu. Iar aceste gesturi, repetate an după an, nu sunt numai meșteșug, ci și formă de credință și de rezistență culturală.

Dincolo de frumusețea lor, ouăle încondeiate din Camărzana spun ceva profund despre felul în care tradiția supraviețuiește: nu prin declarații mari, ci prin oameni concreți, prin case, prin nepoate, prin răbdare și prin memoria mâinii. Tocmai de aceea asemenea mărturii trebuie păstrate cu grijă. Nu doar în emisiuni sau în cărți, ci și în conștiința noastră culturală, acolo unde încă mai putem înțelege că o tradiție vie nu este un decor, ci un mod de a rămâne în adevărul unei lumi.

Iar dacă aceste lucruri nu se dau mai departe, se sting. De aceea, poate, una dintre cele mai grele și mai adevărate concluzii ale acestui material rămâne aceea că fără transmitere „trăim degeaba”. În cazul Camărzanei, transmiterea există încă. Și tocmai aici stă speranța.

Nicolae Ghișan










































































