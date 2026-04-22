Descinderi în forță, rețineri și o anchetă care pornește de la un chef exclusivist și ajunge în inima criminalității organizate



Lumea interlopă din județul Satu Mare a fost zguduită din temelii marți, 21 aprilie 2026, după o amplă operațiune coordonată de DIICOT – Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate. Perchezițiile au vizat mai multe locații din Apa, Tiream și Berveni, într-un dosar cu ramificații adânci în traficul de droguri și rețelele infracționale locale. Potrivit informațiilor obținute de PresaSM, cel puțin 20 de persoane ar fi fost vizate de anchetatori.

Intrare în forță și tensiuni explozive în teren

Cele mai tensionate momente s-au consumat în localitatea Apa, unde anchetatorii au fost nevoiți să recurgă la intervenție în forță după ce accesul într-un imobil le-ar fi fost refuzat. Polițiștii de la Combaterea Crimei Organizate, sprijiniți de jandarmi, au pătruns în locuință sub presiune, într-o operațiune rapidă.

Situația a degenerat imediat după declanșarea intervenției: zeci de localnici s-au adunat în jurul imobilului, transformând zona într-un punct fierbinte, scrie PresaSM . Forțele de ordine au fost suplimentate de urgență, fiind mobilizate echipaje dotate inclusiv cu mijloace de intervenție pentru a preveni escaladarea conflictului.

Surse apropiate anchetei au declarat pentru PresaSM că în urma perchezițiilor ar fi fost descoperită suma de aproximativ 60.000 de euro, bani nedeclarați, posibil legați de activități ilegale.

Rețineri și audieri: primele măsuri în dosar

Potrivit datelor PresaSM , trei persoane au fost ridicate și conduse la audieri. Dintre acestea, două au fost reținute pentru 24 de ore, urmând ca procurorii DIICOT să înainteze propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Decizia finală urmează să fie luată de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Satu Mare, într-un dosar care se conturează drept unul de referință pentru combaterea criminalității organizate din regiune.

De la un chef „de pomină” la o anchetă de amploare

Firul anchetei duce către un episod aparent banal, dar cu implicații majore: un chef exclusivist organizat în ianuarie 2026, în municipiul Carei. Potrivit surselor PresaSM , evenimentul ar fi reunit zeci de persoane cunoscute în mediile infracționale – de la traficanți de droguri, până la proxeneți și indivizi implicați în traficul de migranți.

Atmosfera ar fi fost întreținută de un cunoscut cântăreț de manele, iar petrecerea ar fi fost atent monitorizată de structuri de filaj din cadrul Direcției de Operațiuni Speciale. Concluziile preliminare indică faptul că majoritatea participanților ar fi consumat substanțe interzise.

Tăcerea care ridică suspiciuni

Un element care ridică serioase semne de întrebare este lipsa de reacție a altor structuri de ordine publică în momentul desfășurării acelui eveniment. În ciuda prezenței unor figuri importante ale lumii interlope într-un singur loc, autoritățile nu ar fi intervenit.

Surse apropiate anchetei au catalogat această pasivitate drept „alarmantă”, sugerând că ar putea urma verificări interne sau chiar anchete administrative pentru a stabili dacă au existat neglijențe sau posibile complicități.

Droguri vândute din arest la domiciliu?

Ancheta scoate la iveală și un detaliu șocant: una dintre persoanele vizate, aflată deja sub măsura arestului la domiciliu, ar fi continuat să comercializeze substanțe interzise chiar din locuință.

Dacă aceste informații vor fi confirmate, cazul ar putea expune vulnerabilități grave în sistemul de supraveghere a persoanelor cercetate penal.

Ancheta este în plină desfășurare, iar procurorii DIICOT continuă audierile și strângerea de probe.