Investițiile inteligente, seriozitatea și reinvestirea profitului transformă o companie locală într-un jucător regional de top

Compania SENERA, fondată în 2013 în Satu Mare, marchează o nouă etapă importantă în dezvoltarea sa prin deschiderea unui punct de lucru la Valea lui Mihai. Decizia nu este una întâmplătoare, ci face parte dintr-o strategie bine gândită de extindere și eficientizare a activității în vestul țării.

Noul punct de lucru vine să susțină organizarea mai eficientă a șantierelor din județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș, dar și să întărească relațiile cu partenerii locali.









Logistică mai bună, parteneriate mai puternice

Potrivit administratorului companiei, Ionuț Batin, investiția de la Valea lui Mihai are un rol esențial în optimizarea fluxurilor de lucru și în apropierea de beneficiari și colaboratori.

„Ne dorim o organizare mai eficientă a activităților din zonă și o colaborare mai strânsă cu partenerii noștri”, a subliniat acesta.





Mai mult, planurile de dezvoltare continuă: următorul punct de lucru va fi deschis la Baia Mare, semn clar că Senera își accelerează expansiunea.





O investiție care contează pentru comunitate

Noul punct de lucru a fost deschis pe amplasamentul fostei stații de producere a betonului din Valea lui Mihai, pe strada Szent-Gyorgyi Albert nr. 50, telefon 0725976925, devenind rapid un reper pentru activitatea companiei în zonă.





Evenimentul de inaugurare a fost unul cu adevărat reprezentativ pentru comunitate. Primarul orașului, Karsai József-Attila, a fost prezent și a apreciat investiția realizată de Senera, subliniind importanța acesteia pentru dezvoltarea locală și pentru dinamizarea economiei din Valea lui Mihai.





Momentul a fost completat de preotul paroh ortodox, Marius Dumitru Popa, care a rostit o rugăciune și a binecuvântat noul punct de lucru, oferind evenimentului o dimensiune simbolică și spirituală.

De la inițiativă locală la lider regional

SENERA S.A. a luat naștere din inițiativa unui grup de specialiști dedicați, cu obiectivul clar de a oferi soluții performante în domeniul construcțiilor hidrotehnice, edilitare, rutiere, industriale și civile.





Prin profesionalism, seriozitate și angajament față de calitate, compania a evoluat constant, devenind astăzi unul dintre liderii pieței de construcții din județul Satu Mare.

Clienții – fie persoane fizice, fie juridice – beneficiază de o echipă tehnică de elită, echipamente moderne și un management eficient, capabil să răspundă prompt chiar și celor mai complexe cerințe.





Un grup puternic, o viziune integrată

Forța Senera este amplificată de apartenența la un grup diversificat de companii, care acoperă domenii strategice și complementare:

SENERA LOGISTIC SRL – proiectare, consultanță și închiriere utilaje

SENERA PHARMA MEDICAL SA – produse farmaceutice și echipamente medicale

SENERA GREENFIELD SRL – agricultură, silvicultură și pescuit

SENERA REAL ESTATE SRL – dezvoltări imobiliare sustenabile

SENERA ENERGY SRL – energie verde prin panouri fotovoltaice

SENERA MINERALS SRL – extracție și procesare agregate minerale

Împreună, aceste entități construiesc un ecosistem bazat pe inovație, sustenabilitate și performanță.





Secretul succesului: reinvestirea și încrederea

În spatele acestei evoluții accelerate stă o filozofie de business clară: seriozitate și reinvestirea masivă a profitului.

Administratorul Ionuț Batin a dezvăluit că aproximativ 90% din profitul companiei este reinvestit, o strategie care alimentează dezvoltarea continuă.





Totodată, acesta a ținut să sublinieze rolul esențial al familiei, mulțumindu-i soției sale, Cristina Batin, pentru sprijinul și încrederea oferite.

Senera nu mai este doar o companie în creștere — este un exemplu de construcție solidă, pas cu pas, într-o piață în care diferența o face viziunea pe termen lung.



