



Astăzi, 16 aprilie, în jurul orei 14.10, pompierii din cadrul Detașamentului de Satu Mare au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință situată pe strada Cărămidăriei, în localitatea Ardud.





La fața locului au fost mobilizate de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă, încadrate cu 10 cadre militare, fiind alertat totodată și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Ardud.





La sosirea echipajelor operative, incendiul se manifesta la nivelul locuinței pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați, existând risc de propagare la construcțiile învecinate. Intervenția promptă a pompierilor a dus la localizarea rapidă a incendiului, împiedicând extinderea acestuia. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.





Proprietarul imobilului, un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani a fost evaluat la fața locului de către echipajul Serviciului de Ambulanță Județean și ulterior transportat la Unitatea de Primiri Urgențe Satu Mare. Acesta nu prezenta arsuri sau alte leziuni traumatice.





Cauza probabilă a producerii incendiului este în curs de stabilire, existând indicii că evenimentul ar fi fost generat de o acțiune intenționată.





Inspectoratul pentru Situații de Urgență reamintește cetățenilor importanța unui comportament responsabil pentru prevenirea unor astfel de situații, care pot pune în pericol vieți și bunuri.