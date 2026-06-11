Joi, 11 iunie 2026, la Teatrul de Nord din municipiul Satu Mare, s-a desfășurat Conferința de Alegeri a Organizației Municipale PSD Satu Mare, eveniment care a marcat încheierea unui mandat și desemnarea noii structuri de conducere pentru următorii 4 ani.





La lucrările de alegeri au participat: președintele org. jud. PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, secretarul executiv al org. jud. PSD Satu Mare, Aurelia Fedorca, prim-vicepreședintele org. jud. PSD Satu Mare, Gabriel Leș, vicepreședinții Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca și Cătălin Filip, viceprimarii municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș și Raul Băbțan, alături de consilieri județeni și locali, primari PSD din județ, reprezentanți ai structurilor interne ale partidului și delegați ai Organizației Municipale PSD Satu Mare.





De asemenea, la eveniment a luat parte în calitate de invitat și primarul municipiului Satu Mare, președintele UDMR mun. Satu Mare, Kereskényi Gábor. În intervenția sa, acesta a evidențiat buna colaborare dintre PSD și UDMR în cadrul administrației locale, arătând că acest model de lucru bazat pe responsabilitate, echilibru și respect reciproc a contribuit la implementarea unor proiecte utile pentru comunitate. Totodată, primarul Kereskényi Gábor a apreciat faptul că această relație de colaborare este un exemplu de bune practici la nivel naţional.





În urma votului exprimat de delegați, Adrian Micle a fost ales în funcția de președinte al Organizației Municipale PSD Satu Mare. Reconfirmarea sa, după perioada interimatului, în funcție reprezintă o validare a activității desfășurate în mandatul anterior și a direcției asumate pentru consolidarea organizației municipale.

Totodată, delegații au ales noua componență a Biroului Permanent Municipal, structură care va asigura coordonarea activității organizației în perioada următoare:





Prim-vicepreședinți: Raul Băbțan, Cristina Tămășan-Ilieș, Mirela Suciu





Secretar executiv: Cătălin Marian Filip





Vicepreședinți: Roxana Petca, Sorin Stănean, Alexandra Rusu, Sergiu Cristea, Cosmin Rațiu, Radu Poiaș, Dorel Coica, Ionuț Bujor, Ionel Pop, Cosmin Costinaș, Dariana Țou, Aurel Ulici, Cosmin Domnișan, Ionuț Buteanu, Gheorghe Mare, Adela Stănean, Iulian Pfau și Cristian Câmpan





Membri ai Biroului Municipal: Adriana Boitor, Cornel Chilintan, Daniel Feher, Ciprian Crăciun, Daniel Bura, Ramona Andreica și Cristian Pop





Secretar adjunct: Alexandra Varaljai-Pop





Structura de conducere rezultată în urma votului reflectă echilibrul dintre experiența acumulată de-a lungul timpului și capacitatea de a integra perspective noi în activitatea organizației. Echipa social-democrată reunește membri cu experiență în administrația publică locală, în activitatea politică și în domenii profesionale diverse, oferind premise solide pentru atingerea obiectivelor asumate.





Conferința Municipală de Alegeri a reprezentat o reafirmare a valorilor care stau la baza activității PSD Satu Mare: seriozitate, implicare, solidaritate și respect față de comunitate. Mesajul transmis în cadrul conferinței a fost unul de unitate, responsabilitate și consecvență. Prin echipa desemnată și prin obiectivele asumate pentru perioada următoare, organizația municipală își propune să își consolideze rolul de partener activ în dezvoltarea municipiului și să rămână aproape de preocupările și nevoile cetățenilor.