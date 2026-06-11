Ziua Tricotatului și a Croșetatului în Public, sărbătorită la Satu Mare printr-o acțiune dedicată protecției mediului

Locale 11.06.2026 22:44
Ziua Tricotatului și a Croșetatului în Public, sărbătorită la Satu Mare printr-o acțiune dedicată protecției mediului
Sătmărenii sunt invitați să participe,  vineri,   la un eveniment special organizat cu ocazia Zilei Tricotatului și a Croșetatului în Public, o inițiativă care îmbină creativitatea, spiritul comunitar și grija pentru mediu.
Evenimentul va avea loc în curtea Centrului Spiritual „Casa Dăinuirii” din Satu Mare, situată pe strada 1 Decembrie 1918 nr. 1, începând cu ora 17:00. Acțiunea este organizată de Asociația Ecologică și Umanitară „Copacul Vieții” Satu Mare, în parteneriat cu Rotary Club Satu Mare Cetate.
Participanții vor avea ocazia să realizeze împreună sacoșe ecologice pentru cumpărături, confecționate din materiale reutilizabile, cu scopul de a reduce utilizarea pungilor din plastic și impactul acestora asupra mediului înconjurător.
Organizatorii îi invită pe cei interesați să aducă deșeuri de fire din lână, un ac de croșetat mărimea 5 și o sticlă cu apă. Programul va include o sesiune de croșetare a sacoșelor reutilizabile, dar și o scurtă pauză de mișcare și relaxare coordonată de antrenorul de fitness Illyes Ilona.
La finalul acțiunii, sacoșele realizate vor fi distribuite gratuit cetățenilor din piețele alimentare, însoțite de informații privind efectele poluării cu plastic asupra mediului.
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