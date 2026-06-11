



Conferința Municipală de Alegeri a PSD Satu Mare a marcat desemnarea noii echipe de conducere a organizației pentru următorul mandat. Cu această ocazie, deputatul și președintele PSD Satu Mare, Mircea Govor , a transmis un mesaj de felicitare noii conduceri și a subliniat importanța unității în cadrul partidului.



În urma votului, Adrian Micle a fost reales în funcția de președinte al Organizației Municipale PSD Satu Mare. Totodată, au fost aleși în funcțiile de prim-vicepreședinți Cristina Tămășan-Ilieș, Mirela Suciu și Raul Gabriel Băbțan.

„Îl felicit pe Adrian Micle pentru realegerea în funcția de președinte al Organizației Municipale PSD Satu Mare și îi doresc mult succes în noul mandat. Îi felicit, de asemenea, pe cei trei prim-vicepreședinți aleși și pe întreaga echipă de conducere. Sunt colegi care au demonstrat prin activitatea lor că seriozitatea, implicarea și responsabilitatea reprezintă fundamentul unei organizații puternice”, a declarat Mircea Govor.

Liderul social-democrat a evidențiat că rezultatele obținute de organizația municipală sunt rodul muncii de echipă și al colaborării dintre membrii partidului, apreciind implicarea consilierilor, primarilor, viceprimarilor și a tuturor celor care contribuie la dezvoltarea comunităților locale.

„Dacă astăzi sunt deputat în Parlamentul României și președinte al PSD Satu Mare, acest lucru se datorează oamenilor extraordinari care formează Organizația Municipală și Organizația Județeană PSD Satu Mare”, a afirmat acesta.

În încheiere, Mircea Govor a transmis că PSD Satu Mare va continua să promoveze oameni competenți, să ofere oportunități noii generații și să susțină proiecte orientate către nevoile reale ale sătmărenilor, subliniind că organizația rămâne „o echipă unită, puternică și deschisă tuturor celor care doresc să construiască pentru comunitate”.