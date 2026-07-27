FOTO. INCIDENT. Mașină scăpată de sub control pe Podul Decebal

Locale 27.07.2026 09:41
FOTO. INCIDENT. Mașină scăpată de sub control pe Podul Decebal

Axul din spate al autoturismului s-a desprins în mers, iar vehiculul a ajuns pe contrasens. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime.


Momente de panică, duminică seara, pe Podul Decebal din municipiul Satu Mare, după ce un autoturism a suferit o defecțiune tehnică extrem de rară și periculoasă. În timpul deplasării, axul din spate al mașinii s-a desprins, iar șoferul a pierdut controlul direcției, autoturismul ajungând pe sensul opus de mers.

Defecțiune spectaculoasă în trafic

Incidentul s-a produs în plin trafic și putea avea consecințe dramatice, având în vedere circulația intensă de pe Podul Decebal. După desprinderea axului din spate, autoturismul a fost proiectat pe contrasens, stârnind panică în rândul participanților la trafic.


Din fericire, în acel moment nu venea niciun vehicul din sens opus, iar accidentul s-a încheiat fără victime și fără alte autoturisme implicate.

O întâmplare care putea avea urmări grave

Evenimentul scoate în evidență cât de importantă este verificarea tehnică a autovehiculelor, mai ales în cazul componentelor esențiale pentru siguranța în trafic. O defecțiune mecanică de asemenea amploare se poate transforma, în doar câteva secunde, într-o tragedie.

Din fericire, în acest caz, incidentul s-a soldat doar cu pagube materiale și o sperietură zdravănă pentru șofer și pentru ceilalți participanți la trafic.



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