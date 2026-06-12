Cu grija competițiilor de mâine

Pauza competițională ne ajută să mai aruncăm o privire asupra naționalelor de fotbal masculine și feminine ale României. Nu are rost să mai reamintesc rezultatele, comentariile, bucuriile și frustrările naționalei mari a României deoarece a făcut-o cu talent și aplicație colegul meu Florin „Mumu” Mureșan. Așa că ne vom axa pe comportarea celorlalte echipe ce au reprezentat România în acest sfârșit de primăvară.

La nivelul fotbalului masculin tineretul (U21) și juniorii U20 și U19 nu au avut activitate în această perioadă așa că indiscreția noastră se va aplica doar reprezentativelor U18 - U15. Privind global cele 10 jocuri ale acestor reprezentative s-au încheiat cu patru victorii și patru înfrângeri. În ceea ce privește cele două turnee amicale, unul l-am câștigat și la altul am ocupat locul 7 din 12 participante, dar cu bilanț pozitiv.



Sub 18 ani. Echipa lui Ion Marin, calificată în turul doi preliminar pentru europenele U19 din 2027, a disputat două meciuri amicale în compania reprezentativei similare a Cehiei, ambele în deplasare (Lanzhot). Dacă în primul joc au pierdut fără drept de veto cu 3-0, în al doilea s-au impus cu 1-0 chiar dacă au jucat 40 de minute în inferioritate.



Sub 17 ani. Tricolorii născuți începând cu 1 ianuarie 2009, calificați pentru mondialele din noiembrie din Qatar, au susținut două jocuri amicale în Serbia, la Stara Pazova. Gazdele s-au impus în ambele partide cu 1-0, respectiv 2-1. Echipa lui Mircea Diaconescu mai are nevoie de vreo două jocuri pentru a prinde contur.



Sub 16 ani. La Buftea s-a disputat turneul Black Sea Tournament rezervat jucătorilor născuți începând cu 1 ianuarie 2010. Turcia, Georgia și România au onorat această competiție în care copiii lui Alexandru Ciobanu au ieșit învingători, după un egal, 0-0 cu Turcia și o victorie la două goluri, 3-1, cu Georgia. În celălalt meci Turcia a învins Georgia doar cu 2-1.



Sub 15 ani. Tot în primăvara aceasta (aprilie-mai) a avut loc Torneo delle Nazioni, turneu la care au participat 12 reprezentative naționale, fiecare echipă disputând câte patru partide. România a obținut două victorii (2-1 cu Portugalia și China 1-0), un egal (2-2 cu Austria) și o înfrângere (0-3 cu Italia). Chiar dacă locul ocupat a fost doar 7, băieții lui Lucian Mezei au avut o comportare meritorie dacă ținem seama că au jucat cu două dintre cele trei țări care au găzduit meciuri (Italia, Austria și Slovenia).



În ceea ce privește comportarea naționalelor feminine am avut activitate doar la senioare și la U19. „Grupa mare” antrenată de Massimo Pedrazzini a participat la Liga C a Națiunilor, unde a câștigat grupa în care a fost repartizată. Două victorii cu Cipru (3-0 și 4-0) și o victorie (1-0) și un egal (0-0) cu Moldova le-a adus promovarea în Liga B. Egalul cu Moldova a fost mai mult condescendent pentru a le permite acestora să aibă mai multe șanse la locul doi.



Sub 19 ani. La „grupa mică” s-au disputat două jocuri amicale în Slovacia, la Dunajska Streda, în compania gazdelor. Echipa antrenată de C-tin Olariu a obținut o victorie (1-0) și o înfrângere (2-3).



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