Duelul pentru podium, al Unirilor, la Alba Iulia

Sport 16.04.2026 19:17
 Etapa a 3-a din play-off și play-out-ul Ligii a 3-a programează în acest weekend meciuri importante pentru echipele din județul Satu Mare, cu obiective diferite: Unirea Tășnad vizează menținerea în lupta pentru podium , și , de ce nu, chiar pentru locul de baraj, , în timp ce Olimpia MCMXXI Satu Mare încearcă să iasă din zona retrogradării.

Duel direct pentru podium: Unirea Alba Iulia – Unirea Tășnad
Capul de afiș pentru suporterii sătmăreni este confruntarea dintre Unirea Alba Iulia și Unirea Tășnad, programată sâmbătă, 18 aprilie, de la ora 17:00, pe Stadionul Cetate. Un adevărat duel al Unirilor din seria a 4 a a play off-ului...
Se anunță un duel extrem de echilibrat între două formații aflate la egalitate de puncte (13) și despărțite doar de golaveraj, pe locurile 3 și 4. Miza este clară, rămânerea în cursa pentru promovare. Mai ales pentru gazdele antrenate de Dragoș Militaru care au și anunțat ca obiectiv accederea în Liga a 2-a ...
Gazdele vin după un eșec la limită, 0-1 cu SCM Zalău, în timp ce Tășnadul traversează o perioadă bună, după victoriile cu  2-1 cu Metalurgistul Cugir și de la Viitorul Arad.
Va fi și prima confruntare directă dintre cele două echipe în Liga a 3-a, iar tășnădenii antrenați de Ioan Stelescu și Mihai Sabău-Șvegler  merg la Alba Iulia cu moral bun și încredere că pot obține un rezultat pozitiv. Gazdele vor miza însă pe avantajul terenului propriu și pe atmosfera unui stadion cu tradiție.

Olimpia își joacă viitorul pe terenul Academiei de la Cluj
În play-out, Olimpia MCMXXI Satu Mare are o deplasare dificilă pe terenul celor de la Viitorul Cluj, vineri, de la ora 17:00.
Ambele echipe vin după înfrângeri: clujenii au cedat cu 0-3 în fața Bihorul Beiuș, iar Olimpia a pierdut acasă, 0-1, cu Lotus Băile Felix.
Situația din clasament face ca fiecare punct să fie extrem de important. Viitorul Cluj ocupă locul 5, cu 22 de puncte, în timp ce Olimpia MCMXXI  este ultima, cu 17 puncte.
Pentru echipa antrentă de Cristi Popa, meciul de la Cluj poate reprezenta un moment de cotitură în lupta pentru salvare. Deși pornesc cu șansa a doua, oaspeții pot profita de forma oscilantă a adversarului.

 Programul etapei – Play-off (Seria 10)

Vineri, 17 aprilie, ora 17:00
Viitorul Arad – Minaur Baia Mare
Metalurgistul Cugir – Sănătatea Cluj
Sâmbătă, 18 aprilie, ora 17:00
Unirea Alba Iulia – Unirea Tășnad
Politehnica Timișoara – SCM Zalău
Clasament Play-off
1.Politehnica Timișoara – 19 puncte
2.Sănătatea Cluj – 14 puncte
3.Unirea Tășnad – 13 puncte
4.Unirea Alba Iulia – 13 puncte
5.SCM Zalău – 12 puncte
6.Metalurgistul Cugir – 10 puncte
7.Minaur Baia Mare – 7 puncte
8.Viitorul Arad – 3 puncte
Programul etapei – Play-out (Seria 8)
Vineri, 17 aprilie, ora 17:00
Unirea Dej – Bihorul Beiuș
Viitorul Cluj – Olimpia MCMXXI Satu Mare
Lotus Băile Felix – Crișul Sântandrei
 Clasament Play-out
1.Crișul Sântandrei – 44 puncte
2.CSM Sighetu Marmației – 40 puncte
3.Lotus Băile Felix – 35 puncte
4.Bihorul Beiuș – 22 puncte
5.Viitorul Cluj – 22 puncte
6.Unirea Dej – 19 puncte
7.Olimpia MCMXXI Satu Mare – 17 puncte


