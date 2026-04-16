Președintele Partidul Social Democrat Satu Mare, deputatul Mircea Govor, a transmis un mesaj critic la adresa actualelor politici economice, acuzând lipsa de conectare la realitățile resimțite de populație.

Într-o declarație publică, acesta a subliniat că măsurile bazate exclusiv pe indicatori economici nu reflectă situația reală din teren, unde românii se confruntă cu creșterea costurilor și scăderea puterii de cumpărare.

„Când guvernezi doar din cifre, pierzi contactul cu realitatea. Românii nu simt ‘echilibre’, simt facturi mai mari, bani mai puțini și o economie care încetinește”, a transmis Mircea Govor.

Deputatul sătmărean a criticat și politica de reducere a cheltuielilor, pe care o consideră ineficientă în actualul context economic. Potrivit acestuia, astfel de măsuri pot avea efecte negative asupra consumului și pot genera incertitudine în mediul de afaceri.

„Politica de tăieri nu aduce stabilitate. Blochează consumul, sperie mediul privat și crește nesiguranța. Un stat puternic nu apasă pe cei care deja duc greul”, a mai declarat liderul social-democrat.

În final, Mircea Govor a subliniat că România are nevoie de politici orientate spre dezvoltare, investiții și creștere economică, nu doar de ajustări bugetare. Acesta a făcut apel la schimbarea direcției economice, în vederea susținerii cetățenilor și a mediului privat.