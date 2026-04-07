Deputatul PSD de Satu Mare critică tentativele de „rebranding” politic și reamintește că Ziua Sătmarului există oficial din 2013





Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, nu ezită să își exprime nemulțumirea față de încercările unor ”colegi” din Parlamentul României de a transforma vechi inițiative în „noutăți” politice. Într-un mesaj ferm, el subliniază că 24 iunie este deja Ziua Sătmarului, oficializată în 2013, și că politica se face cu fapte, nu cu reclamă.

„Apa e udă și iarba e verde”

Mircea Govor face haz de situație, dar critică ferm abordarea deputatului Cozma și a susținătorilor săi, care încearcă să ambaleze drept descoperire ceea ce este cunoscut de ani de zile.

„Dacă deputatul Cozma vrea să mai descopere lucruri vechi, îl invit să anunțe cu aceeași emfază că apa e udă și iarba e verde,” spune Govor.

El denunță astfel tendința de a transforma o hotărâre existentă din 2013 într-o aparentă inovație, atrăgând atenția că politica nu se face cu ‘rebranding’ la proiectele altora.

Documentele nu mint: Ziua Sătmarului există

Deputatul PSD reamintește cu precizie că hotărârea Consiliului Județean Satu Mare din 2013 stabilește 24 iunie ca Ziua Sătmarului. El a contribuit direct la implementarea proiectului, în calitate de vicepreședinte al CJ, inclusiv prin organizarea ceremoniei cu vitraliile care îl înfățișează pe Sfântul Ioan Botezătorul și prezentarea hărților Sătmarului și României, alături de un serviciu religios interconfesional.





„Este adevărat că, la acea dată, deputatul Cozma se afla în PDL și nu avea calitatea de consilier județean, neavând nicio contribuție la acest demers,” subliniază Mircea Govor.

Critică politică fără menajamente

Mircea Govor pune întrebarea legitimă: cum poate un parlamentar să își construiască vizibilitatea reluând inițiative existente, în loc să vină cu proiecte care aduc valoare reală comunității?





„Să vii, în 2026, cu o hotărâre din 2013 și să o prezinți ca noutate nu este inovație — este, în cel mai bun caz, tupeu maxim, lipsa de decență politică și respect față de comunitatea sătmăreană,” afirmă deputatul PSD.

El subliniază că bilanțul actual al parlamentarilor implicați în astfel de acțiuni rămâne dominat de zgomot, dispute și inițiative fără impact concret, folosind funcția pentru interes personal și al familiei.

Concluzie: fapte, nu reclamă

Mircea Govor reafirmă angajamentul său: susține orice demers care promovează identitatea locală, dar respinge rescrierea realității și exercițiile de imagine.