O seară care trebuia să fie a bucuriei s-a transformat într-un coșmar de neimaginat pentru o familie și într-un moment de profundă tristețe pentru întreaga comunitate sătmăreană

Satu Mare a fost lovit de o tragedie care a umbrit complet prima seară a Zilelor Orașului. Un copil în vârstă de aproximativ doi ani și-a pierdut viața în urma unui accident petrecut într-o zonă de joacă amenajată pentru cei mici, în spatele magazinului „Someșul”. Evenimentul dramatic a șocat sute de persoane aflate la manifestările dedicate sărbătorii orașului și a determinat autoritățile să ia măsuri imediate.

O clipă de joacă, urmată de o luptă disperată pentru viață

Potrivit informațiilor PresaSM, copilul se afla pe un tobogan gonflabil în momentul producerii accidentului. Înnincinta topoganului erau și alți copii, astfel că nu este exclus ca acelștia să se fi lovit din greșeală între ei.

Circumstanțele exacte în care s-a produs accidentarea rămân însă neclare și fac obiectul unei anchete aflate în desfășurare.

Peste o oră de resuscitare în fața unei tragedii cumplite

Echipajele medicale au intervenit imediat și au început manevrele de resuscitare. Timp de peste o oră, salvatorii au luptat pentru fiecare secundă, încercând să readucă la viață micuțul care intrase în stop cardiorespirator.

Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse, medicii au fost nevoiți să declare decesul copilului.

Primele informații PresaSM indică drept cauză a morții o hemoragie internă, însă cauza exactă va fi stabilită în urma necropsiei care urmează să fie efectuată la Prosectura Spitalului Județean Satu Mare.

Anchetă amplă pentru stabilirea adevărului

Imediat după producerea tragediei, zona a fost împânzită de echipaje de poliție. Oamenii legii au demarat cercetări pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a produs accidentul și dacă au existat factori care au contribuit la deznodământul tragic.

Anchetatorii urmează să audieze martori, organizatori și persoane responsabile de funcționarea instalației de agrement, pentru a reconstitui fiecare moment care a precedat accidentul.

Decizie radicală a Primăriei: toate instalațiile de divertisment au fost oprite

În urma tragediei, Primăria Municipiului Satu Mare a anunțat oprirea imediată a tuturor caruselelor, instalațiilor de agrement și locurilor de joacă temporare amplasate în perimetrul Zilelor Orașului.

Mai mult decât atât, reprezentanții administrației locale au transmis că astfel de atracții nu vor mai fi incluse în viitor în programul manifestărilor dedicate Zilelor Orașului Satu Mare.

Decizia vine în contextul preocupărilor privind siguranța participanților și al necesității reevaluării modului în care sunt organizate spațiile de recreere în cadrul evenimentelor publice de amploare.

O comunitate înmărmurită de durere

Ceea ce trebuia să fie o seară de sărbătoare, muzică și voie bună s-a transformat într-un moment de doliu pentru întregul oraș. Vestea morții copilului s-a răspândit rapid printre participanți, lăsând în urmă șoc, tristețe și numeroase întrebări fără răspuns.

În timp ce ancheta continuă, comunitatea sătmăreană privește cu durere către o tragedie care a schimbat complet atmosfera uneia dintre cele mai importante sărbători ale orașului și care va rămâne mult timp în memoria celor care au fost martori la aceste momente cumplite.