Talentul autentic nu ține cont de vârstă, iar acest lucru a fost demonstrat din plin de micuța Ella Mărieș, o adevărată mlădiță a cântecului popular românesc din Satu Mare. La numai 4 ani, preșcolara a reușit să impresioneze juriul și publicul deopotrivă, obținând Premiul I pentru autenticitate în cadrul celei de-a X-a ediții a Festivalului-concurs „Păstrătorii Tradițiilor”, desfășurat la Pecica, județul Arad.





Evenimentul, dedicat promovării valorilor autentice românești și cultivării dragostei pentru folclor în rândul celor mai tineri interpreți, a reunit numeroși copii talentați din diferite zone ale țării. Grădinița cu Program Prelungit „Voinicelul” din Satu Mare a fost reprezentată cu mândrie de Ella Mărieș, preșcolară în grupa mică, îndrumată cu pasiune și dăruire de doamna profesor pentru învățământ preșcolar Florica Sabou.

Cu emoție, naturalețe și o sensibilitate rar întâlnită la o vârstă atât de fragedă, Ella a adus pe scenă frumusețea cântecului popular românesc, reușind să transmită autenticitate și bucurie prin interpretarea sa. Costumul popular purtat de micuța artistă a completat perfect momentul artistic, contribuind la farmecul apariției sale scenice.

Un rol important în această reușită l-a avut și doamna Carmen Sas, cunoscută drept una dintre instructorii de la „Cununita Năzdrăvană”, cea care a pus la dispoziție costumul popular și semnează totodată piesa interpretată de Ella în concurs. Prin implicarea și sprijinul oferit, aceasta contribuie la păstrarea și promovarea valorilor folclorice autentice în rândul noilor generații.

Rezultatul obținut de Ella Mărieș reprezintă nu doar o performanță remarcabilă pentru o copilă atât de mică, ci și o dovadă că tradițiile românești continuă să trăiască prin glasurile curate și sufletele sincere ale copiilor.

Felicitări micuței interprete, familiei, cadrului didactic îndrumător și tuturor celor care susțin și cultivă dragostea pentru folclorul românesc!



