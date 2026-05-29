



Sătmărenii interesați de sănătate, frumusețe și dezvoltare personală sunt invitați să participe la evenimentul „Balanced Life with Atomy”, care va avea loc în data de 13 iunie 2026, la Megmaradás Háza – Centrul Spiritual, situat pe strada 1 Decembrie 1918 nr. 1 din municipiul Satu Mare.

Evenimentul reunește specialiști din domenii diverse – medici, terapeuți, nutriționiști, life coach-i și experți în sănătate holistică – care vor susține prezentări și sesiuni interactive dedicate stării de bine fizice și mentale.

Participanții vor avea ocazia să afle informații despre prevenirea burnout-ului, nutriție echilibrată, terapii complementare, sănătatea pielii și a scalpului, medicina muncii, electro-smog, identificarea traumelor emoționale și conceptul de longevitate. De asemenea, în cadrul evenimentului vor fi oferite consultații și recomandări personalizate.

Programul începe la ora 10:00 și include prezentări susținute de invitați precum Adina Feier, Cătălin Feier, Brigitta Dura-Nagy , Claudia Bejan , Dănuț Șerban , , Dr. Iulian Pfau Sălăgeanu, Corina Marc, Dr Otilia Andercou , Alina Godjea , Helga Tent , Simona Dărăban, Alex Somogyi și alți specialiști din domeniul sănătății și dezvoltării personale.

Printre activitățile pregătite se numără și diagnosticul scalpului și tenului cu Tricocamera, prezentarea unor tehnici moderne dedicate longevității și prevenției, precum și sesiuni de întrebări și răspunsuri cu specialiștii prezenți.

Biletul de intrare este de 99 de lei de persoană sau 149 de lei pentru familie.

Pentru informații suplimentare și înscrieri, cei interesați pot contacta organizatorii la numerele de telefon:

0759 154 998 – Ingrid Binder

0742 164 987 – Eszter Rácz

0747 180 692 – Andrea Kiss

Organizatorii îi așteaptă pe toți cei interesați să descopere soluții și recomandări pentru un stil de viață sănătos și echilibrat, într-un cadru dedicat educației pentru sănătate și dezvoltării personale.