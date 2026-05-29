



Un nou club dedicat voluntariatului și proiectelor comunitare a fost lansat oficial la Satu Mare. Lions Club Civitas Satu Mare și-a celebrat chartarea oficială în cadrul unui eveniment festiv la care au participat peste 150 de invitați din țară și din străinătate.



Clubul pornește la drum cu peste 42 de membri fondatori, care și-au asumat misiunea de a dezvolta proiecte cu impact pentru comunitatea sătmăreană, în spiritul valorilor promovate de organizația Lions la nivel internațional.

La ceremonie au fost prezenți reprezentanți ai conducerii Districtului Lions România, printre care District Governor Alexandru Grigorovici, Past District Governor Mirela Grigorovici, Immediate Past District Governor Manuel Seles, Past District Governor Florian Dacin și numeroși lideri ai cluburilor Lions din România.

Momentul a fost completat de acordarea unor distincții și recunoașteri pentru susținătorii valorilor Lions. Unul dintre cele mai emoționante momente ale serii a fost acordarea distincției Melvin Jones Fellow (MJF) lui Gabriel Mihali, cea mai înaltă formă de recunoaștere oferită de Fundația Internațională a Cluburilor Lions (LCIF).

Evenimentul s-a bucurat și de susținerea unui număr important de sponsori și parteneri media din județul Satu Mare, care au contribuit la organizarea și promovarea ceremoniei.

Atmosfera a fost întreținută de dansatorii școlii Lead & Follow Carei, de tineri artiști locali și de DJ Codre, iar prezentarea evenimentului a fost asigurată de Anișoara Deak și Florin Mureșan.

Reprezentanții Lions Club Civitas Satu Mare au transmis că lansarea oficială reprezintă doar începutul unui proiect amplu, prin care își propun să dezvolte acțiuni și campanii în beneficiul comunității sătmărene.

„Această lansare nu reprezintă un final, ci începutul unui drum pe care ne dorim să construim proiecte cu impact real pentru comunitatea sătmăreană”, au transmis reprezentanții noului club.

Sub deviza internațională „We Serve”, Lions Club Civitas Satu Mare își începe activitatea ca una dintre cele mai noi organizații de voluntariat și servicii comunitare din județ.



