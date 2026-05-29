



Polițiștii sătmăreni cercetează două accidente rutiere produse joi, 28 mai, în județul Satu Mare, unul în localitatea Boghiș și celălalt în municipiul Satu Mare, pe strada Aurel Vlaicu. În urma evenimentelor, două persoane au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale, iar în unul dintre cazuri victima a suferit răni grave.

Primul accident s-a produs în jurul orei 16:17, pe Drumul Județean 195B, în localitatea Boghiș. Din primele verificări efectuate de polițiștii rutieri, un bărbat de 56 de ani din Boghiș, aflat la volanul unui autoturism, ar fi suferit o stare de rău în timpul deplasării, pierzând controlul asupra direcției și intrând în coliziune cu un cap de pod.

În urma impactului, șoferul a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale. Oamenii legii urmează să stabilească și dacă acesta consumase alcool, fiind dispusă recoltarea de probe biologice.

La doar zece minute distanță, în jurul orei 16:27, un nou accident a fost semnalat prin apel la 112 pe strada Aurel Vlaicu din municipiul Satu Mare. Potrivit cercetărilor preliminare, o tânără de 24 de ani din Păulești, aflată la volanul unui autoturism, ar fi efectuat o manevră de întoarcere fără să se asigure corespunzător, intrând în coliziune cu o motocicletă condusă de un bărbat de 38 de ani din Supur.

Impactul a fost unul violent, motociclistul suferind vătămări corporale grave. Acesta a fost preluat de echipajele medicale și transportat de urgență la spital.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cazul motociclistului, testarea nu a fost posibilă la fața locului din cauza stării medicale, urmând să fie prelevate probe biologice pentru stabilirea unei eventuale alcoolemii.

În ambele cazuri, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-au produs accidentele și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.