Două persoane sunt acuzate că au comis furturi în România și Austria, prejudiciul depășind 100.000 de euro

Procurorii din cadrul Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare, împreună cu polițiștii Serviciului de Investigații Criminale și ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, au desfășurat, în data de 23 mai 2026, o amplă acțiune într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de furt calificat comise atât în România, cât și pe teritoriul Austriei.

În cadrul operațiunii au fost puse în executare trei mandate de percheziție domiciliară la locuințele unor persoane din județul Satu Mare.

Furturi în Ardud Vii și Austria

Potrivit anchetatorilor, doi cetățeni români domiciliați în județul Satu Mare sunt suspectați că, în noaptea de 14 spre 15 mai 2026, au pătruns într-un imobil din localitatea Ardud Vii, cu intenția de a sustrage mai multe bunuri.

Ulterior, în perioada 20–21 mai 2026, cei doi s-ar fi deplasat în landul Burgenland din Austria, unde ar fi comis un furt de amploare. Conform procurorilor, suspecții ar fi sustras bunuri în valoare de aproximativ 100.000 de euro, precum și bani, ceasuri de lux și monede din aur de tip ducați imperiali habsburgici.

Descoperiri importante în urma perchezițiilor

În timpul perchezițiilor efectuate în județul Satu Mare, anchetatorii au ridicat suma de 28.000 de euro și 10.000 de dolari, precum și nouă monede din aur despre care există suspiciunea că provin din infracțiunile investigate de autoritățile austriece.

Cele două persoane bănuite de comiterea faptelor au fost arestate în baza unor mandate europene de arestare emise de autoritățile din Austria.

Colaborare internațională între autoritățile române și austriece

Anchetatorii subliniază că investigarea activității infracționale a fost posibilă datorită unei cooperări operative între structurile de combatere a criminalității organizate și autoritățile judiciare din cele două state.

La anchetă au participat polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Satu Mare, sub coordonarea procurorilor Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare, alături de Serviciul de Investigații Criminale, coordonat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare.

Sprijinul autorităților austriece, inclusiv al Biroului de Investigații Criminale Oberwart și al Biroului Atașatului de Afaceri Interne de la Viena, a permis schimbul rapid de informații și coordonarea intervențiilor în timp real.

Cercetările continuă

Procurorii precizează că ancheta este în desfășurare, iar administrarea probelor va contribui la stabilirea exactă a situației de fapt și a implicării fiecărei persoane cercetate.

Totodată, reprezentanții Parchetului au reamintit că toate activitățile procesuale se desfășoară cu respectarea drepturilor și garanțiilor procesuale prevăzute de lege, precum și a principiului prezumției de nevinovăție.

