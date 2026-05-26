Miercuri și joi „Ad libitum voices” la Filarmonică

Au trecut doi ani de când „Ad libitum voices” nu ne-a mai vizitat orașul. Poate nu întâmplător ultima dată s-a întâmplat tot cu ocazia „Zilelor municipiului Satu Mare”. Pe atunci vocile au fost asigurate de un cvartet. De data asta avem parte de un trio care va fi acompaniat tot de „Orchestra simfonică a Filarmonicii Dinu Lipatti” la pupitrul căreia se va afla același maestru timișorean Andreas Schein.





Cei trei soliști, tenorul Sergiu Coltan, baritonul Vlad Moraru și basul Cristian Ignuța vor dezvolta din anvergura muzicii vocal simfonice unele din cele mai cunoscute și, în același timp plăcute, compoziții ale genului liric de aici și de pretutindeni: „Caruso” (vezi secțiunea rezervată culturii muzicale din finalul articolului), „You Raise Me Up” (M-ai crescut), „Vivo per lei” (Trăiesc pentru ea), „Volare” (Zbor), „Bella ciao” (cântec popular antifascist italian), „That’s Amore” (Asta-i dragostea), „Love in Portofino” (Dragoste în Portofino), dar și lucrări de pe meleagurile noastre precum „Oameni” sau „Tu ești primăvara mea”.





Spectacolele vor avea loc în ambele seri de la ora 19, intrarea se face doar pe bază de bilet (63 de lei), poartă numele de „WITH LOVE – Armonii Simfonice” și se produce sub egida ordonatorului principal de credite Consiliul Județean Satu Mare.

Caruso

Este o melodie scrisă de cântărețul și compozitorul italian Lucio Dalla în 1986. Este dedicată celebrului tenor italian Enrico Caruso. După moartea lui Lucio Dalla, melodia a intrat în topul single-urilor italiene , ajungând pe locul doi timp de două săptămâni consecutive. Single-ul a fost, de asemenea, certificat cu disc de platină de către Federația Industriei Muzicale Italiene.





Melodia povestește pur și simplu despre durerea și dorințele unui bărbat care este pe cale să moară, în timp ce privește în ochii unei fete care i-a fost foarte dragă. Versurile conțin diverse referințe subtile la oameni și locuri din viața lui Caruso.