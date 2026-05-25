PNL sau PDL Reloaded?

Duminică după-amiază, pe pagina PNL Satu Mare au apărut câteva poze și un text solemn despre marcarea celor 151 de ani de la înființarea Partidului Național Liberal. Jerbe la bustul lui Ion I.C. Brătianu, discursuri despre tradiția liberală, modernizarea României și contribuția liberalilor la dezvoltarea județului Satu Mare.

Până aici, toate bune și frumoase.

Doar că, privind mai atent imaginile, apare inevitabil întrebarea: chiar sunt aceștia urmașii Brătienilor? Sau mai degrabă ai lui Traian Băsescu și ai lui Vasile Blaga?

Pentru că adevărul politic de la Satu Mare e simplu: PNL-ul de azi seamănă izbitor cu vechiul PDL, doar că și-a schimbat sigla și culoarea de pe afișe. Mulți dintre actualii „liberali” nu au nicio legătură cu istoria liberalismului clasic, cu Brătienii sau cu valorile vechiului PNL. Sunt aceiași oameni, aceleași fețe, aceleași reflexe politice, doar că portocaliul a fost vopsit în galben-albastru.

Nici măcar simbolurile nu mai pot ascunde realitatea: sediul actualului PNL este fostul sediu PDL, iar clădirea în care s-a născut adevăratul PNL sătmărean a ajuns între timp la AUR.

Istoria se mută dintr-o clădire în alta, dar adevărul rămâne același, iar la Satu Mare, PNL pare mai degrabă un PDL cu rebranding și nostalgii liberale de decor.

Iar dacă prin poze mai apare și câte un fost admirator al lui Dan Diaconescu, atunci tabloul e complet.Brătienii sunt invocați solemn, Băsescu veghează din umbră, iar politica locală merge „în direct și-n reluare”. Mai lipsește …Elodia.

Concluzia? Săgeata și-a pierdut vârful, iar galben-albastrul bate tot mai mult spre un portocaliu…





