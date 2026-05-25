Liga a 4-a
”Veteranul” șvabilor din Cămin, Istvan Schlachter înscrie goluri și la 56 de ani!
- Acesta evoluează de 18 ani la Scchwaben și a ajuns acum coleg de echipă cu băiatul fostului olimpist, Imi Tempfli, Marko care are doar 17 ani
Weekendul trecut a adus partide spectaculoase și multe goluri în Liga 4 Satu Mare, atât în seria A, cât și în play-off-ul seriei B.
Și ne-a adus și momente deosebite demne de consemat pentru a demonstra încă odată, dacă mai era nevoie, că fotbalul județean are farmecul lui și naște povești de viață . Și ne confirmă de ce fotbalul rămâne cel mai iubit sport din lume indifferent dacă e jucat de profesioniști plătiți cu milioane de euro pe lună ori de oameni pasionați care refuză să agațe ghetele-n cui și de dragul sportului rege continua să joace și la 56 de ani , la fel ca atunci când în anii 80 începeau junioratul.
Un astfel de exemplu îl avem la Schwaben Cămin. Acolo numărul 8 a fost confiscate de mai bine de 18 ani de inimosul fundaș , Schlachter Istvan. Ajuns la 56 de ani acesta a fost și duminică unul dintre cei mai buni oameni de pe teren în Victoria, 4-2 a șvabilor din Cămin în fața vecinilor de la Ciumești. Mai mult, Schlachet a și marcat cu siguranța I caracteristică , de la punctul cu var, golul de 4-2. Cel care a închis conturile…”Joc cu aceeași plăcere și acum și cât mă vor ține picioarele voi încerca să mai vin la echipă. La 38 de ani m-am retras de la Fink Fenster Petrești ( nr echipa active în liga a 3-a și l-a lansat pe Eric Bicfalvi) și de atunci joc la Cămin. Fotbalul județean are farmecul lui” ne-a spus veteranul șvabilor care acum e coleg de echipă cu Marko Tempfli ( 17 ani) fiul fostului olimpist, Imi Tempfli.
Cât despre meciul Cămin-Ciumești…acesta s-a jucat în duminica Rusaliilor la romano-catolici și a fost ca o parte a sărbătorii în comunitatea șvabilor… Un meci jucat într-un spirit de fair-play cu gazdele deschizând scorul în minutul 2 prin Keszentheitler Walter și ratând apoi alte trei mari ocazii. Ciumeștiul a venit cu 1 jucători și un puști de 14 ani pe bancă…Dar a egalat la primul șut pe poartă prin Tempfli Erhard min 20. Apoi ambele echipe s-au întrecut în ratări până la pauză…În partea a doua gazdele s-au desprins la 3-1 prin reușitele lui Sajo și Kern în minutele 52 și 55. Băieții din Ciumești au redus din diferență prin Heim care în minutul 69 a înscris din lovitură liberă de la 25 de metri. Iar veteranul Istvan Schlachter a închis jocul la 4-2 prin penalty-ul transformat în minutul 75. Iar după fluierul de final al centralului Kopriva Zsolt s-a lăsat cu o a 3-a repriză de hidratare . Binemeritată…
Voința Lazuri e lider în seria A
În Seria A, liderul Voinţa Lazuri și-a continuat parcursul excelent și s-a impus cu 5–2 în fața formației Voinţa Turţ, succes despre care am relatat deja.
Duminică, și Dacia Medieşu Aurit a obținut toate cele trei puncte după victoria clară, scor 4–0, pe terenul echipei Înfrăţirea Tarna Mare.
Partida dintre Recolta Dorolţ II Dara și Sportul Botiz a fost amânată, iar Victoria Apa a stat în această rundă.
Rezultatele etapei a 18-a – Liga 4, Seria A
Voinţa Lazuri – Voinţa Turţ 5–2 (2–1)
Înfrăţirea Tarna Mare – Dacia Medieşu Aurit 0–4 (0–2)
Recolta Dorolţ II Dara – Sportul Botiz (amânat)
Clasament
1.Voinţa Lazuri – 31 puncte
2.Sportul Botiz – 26 puncte
3.Victoria Apa – 26 puncte
4.Dacia Medieşu Aurit – 26 puncte
5.Recolta Dorolţ II Dara – 16 puncte
6.Voinţa Turţ – 13 puncte
7.Înfrăţirea Tarna Mare – 9 puncte
Play-off Seria B: Foieni și Sanislău își păstrează pozițiile
În play-off-ul Seriei B, liderul Fröhlich Foieni a făcut spectacol și a câștigat categoric, 6–0, partida cu Ghenci 2006.
Nici Recolta Sanislău nu s-a lăsat mai prejos și a învins cu 5–0 în deplasare pe Fortuna Căpleni, păstrând astfel lupta strânsă pentru primul loc.
Victorie importantă a obținut și Schwaben Cămin, 4–2 cu ultima clasată, Ciumeşti, succes care i-a ajutat pe șvabi să urce un loc în clasament.
Rezultatele etapei a 7-a – Play-off Seria B
Someşul Oar – Crasna Moftinu Mic 3–1 (1–1)
Kneho Urziceni – Real Andrid 3–4 (1–3)
Fröhlich Foieni – Ghenci 2006 6–0 (3–0)
Schwaben Cămin – Ciumeşti 4–2 (1–1)
Fortuna Căpleni – Recolta Sanislău 0–5 (0–0)
Clasament play-off
1.Fröhlich Foieni – 45 puncte
2.Recolta Sanislău – 44 puncte
3.Crasna Moftinu Mic – 37 puncte
4.Real Andrid – 32 puncte
Someşul Oar – 29 puncte
5.Schwaben Cămin – 28 puncte
6.Fortuna Căpleni – 28 puncte
7.Ghenci 2006 – 25 puncte
8.Kneho Urziceni– 21 puncte
9.Ciumeşti – 13 puncte
Play-out Seria B: Petrești continuă parcursul perfect
În play-out, Victoria Petreşti și-a continuat seria perfectă de rezultate după succesul cu 3–2 în fața formației Vulturii Santău.
În cealaltă partidă, Unirea Pişcolt și Cetate 800 Ardud au terminat la egalitate, scor 1–1.
Rezultatele etapei a 6-a – Play-out Seria B
Unirea Pişcolt – Cetate 800 Ardud 1–1 (1–0)
Victoria Petreşti – Vulturii Santău 3–2 (1–0)
Clasament play-out
1.Victoria Petreşti – 18 puncte
2.Cetate 800 Ardud – 7 puncte
3.Vulturii Santău – 4 puncte
4.Unirea Pişcolt – 2 puncte