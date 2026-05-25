

Liga a 4-a

”Veteranul” șvabilor din Cămin, Istvan Schlachter înscrie goluri și la 56 de ani!

- Acesta evoluează de 18 ani la Scchwaben și a ajuns acum coleg de echipă cu băiatul fostului olimpist, Imi Tempfli, Marko care are doar 17 ani





Weekendul trecut a adus partide spectaculoase și multe goluri în Liga 4 Satu Mare, atât în seria A, cât și în play-off-ul seriei B.

4.Unirea Pişcolt – 2 puncte













Și ne-a adus și momente deosebite demne de consemat pentru a demonstra încă odată, dacă mai era nevoie, că fotbalul județean are farmecul lui și naște povești de viață . Și ne confirmă de ce fotbalul rămâne cel mai iubit sport din lume indifferent dacă e jucat de profesioniști plătiți cu milioane de euro pe lună ori de oameni pasionați care refuză să agațe ghetele-n cui și de dragul sportului rege continua să joace și la 56 de ani , la fel ca atunci când în anii 80 începeau junioratul.Un astfel de exemplu îl avem la Schwaben Cămin. Acolo numărul 8 a fost confiscate de mai bine de 18 ani de inimosul fundaș , Schlachter Istvan. Ajuns la 56 de ani acesta a fost și duminică unul dintre cei mai buni oameni de pe teren în Victoria, 4-2 a șvabilor din Cămin în fața vecinilor de la Ciumești. Mai mult, Schlachet a și marcat cu siguranța I caracteristică , de la punctul cu var, golul de 4-2. Cel care a închis conturile…”Joc cu aceeași plăcere și acum și cât mă vor ține picioarele voi încerca să mai vin la echipă. La 38 de ani m-am retras de la Fink Fenster Petrești ( nr echipa active în liga a 3-a și l-a lansat pe Eric Bicfalvi) și de atunci joc la Cămin. Fotbalul județean are farmecul lui” ne-a spus veteranul șvabilor care acum e coleg de echipă cu Marko Tempfli ( 17 ani) fiul fostului olimpist, Imi Tempfli.Cât despre meciul Cămin-Ciumești…acesta s-a jucat în duminica Rusaliilor la romano-catolici și a fost ca o parte a sărbătorii în comunitatea șvabilor… Un meci jucat într-un spirit de fair-play cu gazdele deschizând scorul în minutul 2 prin Keszentheitler Walter și ratând apoi alte trei mari ocazii. Ciumeștiul a venit cu 1 jucători și un puști de 14 ani pe bancă…Dar a egalat la primul șut pe poartă prin Tempfli Erhard min 20. Apoi ambele echipe s-au întrecut în ratări până la pauză…În partea a doua gazdele s-au desprins la 3-1 prin reușitele lui Sajo și Kern în minutele 52 și 55. Băieții din Ciumești au redus din diferență prin Heim care în minutul 69 a înscris din lovitură liberă de la 25 de metri. Iar veteranul Istvan Schlachter a închis jocul la 4-2 prin penalty-ul transformat în minutul 75. Iar după fluierul de final al centralului Kopriva Zsolt s-a lăsat cu o a 3-a repriză de hidratare . Binemeritată…Voința Lazuri e lider în seria AÎn Seria A, liderul Voinţa Lazuri și-a continuat parcursul excelent și s-a impus cu 5–2 în fața formației Voinţa Turţ, succes despre care am relatat deja.Duminică, și Dacia Medieşu Aurit a obținut toate cele trei puncte după victoria clară, scor 4–0, pe terenul echipei Înfrăţirea Tarna Mare.Partida dintre Recolta Dorolţ II Dara și Sportul Botiz a fost amânată, iar Victoria Apa a stat în această rundă.Rezultatele etapei a 18-a – Liga 4, Seria AVoinţa Lazuri – Voinţa Turţ 5–2 (2–1)Înfrăţirea Tarna Mare – Dacia Medieşu Aurit 0–4 (0–2)Recolta Dorolţ II Dara – Sportul Botiz (amânat)Clasament1.Voinţa Lazuri – 31 puncte2.Sportul Botiz – 26 puncte3.Victoria Apa – 26 puncte4.Dacia Medieşu Aurit – 26 puncte5.Recolta Dorolţ II Dara – 16 puncte6.Voinţa Turţ – 13 puncte7.Înfrăţirea Tarna Mare – 9 punctePlay-off Seria B: Foieni și Sanislău își păstrează pozițiileÎn play-off-ul Seriei B, liderul Fröhlich Foieni a făcut spectacol și a câștigat categoric, 6–0, partida cu Ghenci 2006.Nici Recolta Sanislău nu s-a lăsat mai prejos și a învins cu 5–0 în deplasare pe Fortuna Căpleni, păstrând astfel lupta strânsă pentru primul loc.Victorie importantă a obținut și Schwaben Cămin, 4–2 cu ultima clasată, Ciumeşti, succes care i-a ajutat pe șvabi să urce un loc în clasament.Rezultatele etapei a 7-a – Play-off Seria BSomeşul Oar – Crasna Moftinu Mic 3–1 (1–1)Kneho Urziceni – Real Andrid 3–4 (1–3)Fröhlich Foieni – Ghenci 2006 6–0 (3–0)Schwaben Cămin – Ciumeşti 4–2 (1–1)Fortuna Căpleni – Recolta Sanislău 0–5 (0–0)Clasament play-off1.Fröhlich Foieni – 45 puncte2.Recolta Sanislău – 44 puncte3.Crasna Moftinu Mic – 37 puncte4.Real Andrid – 32 puncteSomeşul Oar – 29 puncte5.Schwaben Cămin – 28 puncte6.Fortuna Căpleni – 28 puncte7.Ghenci 2006 – 25 puncte8.Kneho Urziceni– 21 puncte9.Ciumeşti – 13 punctePlay-out Seria B: Petrești continuă parcursul perfectÎn play-out, Victoria Petreşti și-a continuat seria perfectă de rezultate după succesul cu 3–2 în fața formației Vulturii Santău.În cealaltă partidă, Unirea Pişcolt și Cetate 800 Ardud au terminat la egalitate, scor 1–1.Rezultatele etapei a 6-a – Play-out Seria BUnirea Pişcolt – Cetate 800 Ardud 1–1 (1–0)Victoria Petreşti – Vulturii Santău 3–2 (1–0)Clasament play-out1.Victoria Petreşti – 18 puncte2.Cetate 800 Ardud – 7 puncte3.Vulturii Santău – 4 puncte

































































































