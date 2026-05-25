Adrian Rus revine la națională!

FRFL sătmăreanul, convocat de urgență de Gică Hagi pentru meciurile cu Georgia și Țara GalilorVești excelente pentru fotbalul sătmărean. Fundașul Adrian Rus a fost convocat de urgență la echipa națională a României pentru meciurile amicale cu Georgia și Țara Galilor, după ce Bogdan Racovițan a acuzat probleme medicale.Decizia a fost luată de selecționerul Gheorghe Hagi, care a apelat la experiența și constanța fundașului central de la Universitatea Craiova.Convocarea vine într-un moment excelent pentru fotbalistul originar din Satu Mare, după un sezon foarte bun în tricoul oltenilor, formație cu care Adrian Rus a cucerit atât Cupa României, cât și titlul de campioană în SuperLigă.Criticat inițial pentru neconvocarea lui RusÎn ultimele săptămâni, selecționerul României a fost criticat de mai mulți oameni de fotbal pentru faptul că Adrian Rus nu s-a aflat pe lista inițială a convocărilor. Evoluțiile solide ale fundașului sătmărean la Craiova au fost apreciate constant, iar mulți specialiști considerau că acesta merita să fie în lot încă de la început.Problemele medicale apărute la Bogdan Racovițan, după ultimul meci disputat în Polonia pentru Raków Częstochowa, au dus însă la revenirea lui Rus sub tricolor.Federația Română de Fotbal a anunțat oficial convocarea:„Ca urmare a faptului că Bogdan Racovițan a acuzat probleme medicale după ultimul meci la echipa de club, selecționerul Gheorghe Hagi a decis să îl cheme pentru meciurile cu Georgia și Țara Galilor pe Adrian Rus de la Universitatea Craiova.”Ilie Dumitrescu: „Suntem acoperiți cu Rus”Fostul internațional Ilie Dumitrescu a comentat convocarea fundașului sătmărean și consideră că acesta reprezintă o soluție importantă pentru defensiva României.„Cu siguranță că Rus e în lotul acela lărgit. Eu l-am văzut. Fiecare antrenor are în biroul lui mai multe soluții. Rus e și el acolo ca variantă la fundaș central. Eu sunt convins că în poziția asta de fundaș central suntem acoperiți în momentul de față”, a declarat Ilie Dumitrescu la Digi Sport.Programul meciurilor RomânieiGeorgia – România se va disputa la Tbilisi, pe 2 iunie, de la ora 20:00;România – Țara Galilor se va juca pe 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul Stadionul Steaua.Un sezon excelent pentru sătmăreanLa 30 de ani, Adrian Rus traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei. În actualul sezon, fundașul central a bifat: 34 de meciuri; 4 goluri marcate; eventul campionat–cupă cu Universitatea Craiova.În tricoul echipei naționale, sătmăreanul are până acum 22 de selecții și un gol pentru România.