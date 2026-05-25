



O viață dedicată fotbalului, sute de meciuri, generații de jucători îndrumați și respect câștigat pe toate terenurile județului. Astăzi, 25 mai 2026, Liviu Năstruț schimbă prefixul și ajunge la frumoasa vârstă de 60 de ani.





Drumul său în fotbal a început promițător încă din anii junioratului. În 1984, a cucerit titlul de campion național cu echipa Liceului cu Program Sportiv din Bacău, performanță care i-a deschis porțile unei cariere frumoase. A îmbrăcat apoi tricourile formațiilor Partizanul Bacău, FC Universitatea Cluj, CFR Cluj, Victoria Carei și Armătura Zalău, în echipa pregătită de reputatul antrenor Iosif Vigu.





Talentul și seriozitatea sa au fost remarcate și la nivel național, Liviu Năstruț bifând două selecții la echipa națională de juniori a României.





La ceas aniversar, colegii, prietenii și toți cei care l-au cunoscut îi transmit gânduri bune, multă sănătate și bucurii alături de cei dragi.





Un sincer și călduros „La Mulți Ani!" îi transmite și echipa Gazetei de Nord-Vest!





























Pentru iubitorii fotbalului din Satu Mare, numele lui Liviu Năstruț rămâne legat de perioada frumoasă a echipei Olimpia Satu Mare, acolo unde a evoluat ca mijlocaș și unde mai târziu avea să ocupe și funcția de director sportiv. Elegant în joc, disciplinat și respectat în vestiar, Năstruț a fost unul dintre acei oameni care au pus mereu echipa înaintea interesului personal.După retragerea din activitatea competițională, nu s-a despărțit de sportul-rege. A continuat ca antrenor și conducător la Someșul Satu Mare, iar experiența acumulată de-a lungul anilor l-a adus și în cadrul Asociației Județene de Fotbal Satu Mare, unde a activat ca observator de joc, membru în Comisia de Disciplină și secretar al Comisiei Tehnice.Dincolo de rezultate și funcții, cei care îl cunosc vorbesc despre un om calm, echilibrat, mereu aproape de fotbal și de oamenii din jurul lui. Un om care a rămas același indiferent de vremuri și care continuă să fie apreciat și respectat în lumea sportului sătmărean.