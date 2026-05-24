Zilele Culturale ale Germanilor Sătmăreni au adus tradiția, muzica și comunitatea mai aproape de oameni

Locale 24.05.2026 21:47
Zilele Culturale ale Germanilor Sătmăreni au adus tradiția, muzica și comunitatea mai aproape de oameni
Timp de trei zile, municipiul Satu Mare a fost gazda evenimentului „Sathmarer Deutsche Kulturtage” – Zilele Culturale ale Germanilor Sătmăreni, o manifestare dedicată promovării tradițiilor, culturii și identității etnice germane din județ.
Evenimentul, organizat de Forumul Democrat German Satu Mare, în parteneriat cu Kulturtreff Satu Mare și Organizația Tinerilor Germani Sătmăreni „Gemeinsam”, a reunit copii, tineri și adulți într-o atmosferă caldă și autentică, în care tradițiile șvăbești au fost celebrate prin muzică, dans, literatură și momente spirituale.
Deschiderea oficială a avut loc la sediul Kulturtreff, iar programul a continuat cu activități dedicate copiilor, prezentări culturale și un amplu spectacol artistic organizat la Casa Meșteșugarilor, unde formațiile și grupurile tradiționale au oferit publicului momente apreciate și aplauze îndelungate.
Un moment aparte al manifestărilor a fost slujba festivă celebrată duminică la Biserica Calvaria, care a încheiat evenimentul într-un spirit de comuniune și respect față de valorile comunității germane din Satu Mare.
Sub mottoul „Die Wurzeln nicht vergessen!” – „Să nu ne uităm rădăcinile!”, evenimentul a evidențiat încă o dată contribuția importantă a comunității germane la patrimoniul multicultural al județului Satu Mare și importanța păstrării tradițiilor pentru generațiile viitoare.
Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
SC Ideal
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
tech
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Muzeul SM
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda