Timp de trei zile, municipiul Satu Mare a fost gazda evenimentului „Sathmarer Deutsche Kulturtage” – Zilele Culturale ale Germanilor Sătmăreni, o manifestare dedicată promovării tradițiilor, culturii și identității etnice germane din județ.

Evenimentul, organizat de Forumul Democrat German Satu Mare, în parteneriat cu Kulturtreff Satu Mare și Organizația Tinerilor Germani Sătmăreni „Gemeinsam”, a reunit copii, tineri și adulți într-o atmosferă caldă și autentică, în care tradițiile șvăbești au fost celebrate prin muzică, dans, literatură și momente spirituale.

Deschiderea oficială a avut loc la sediul Kulturtreff, iar programul a continuat cu activități dedicate copiilor, prezentări culturale și un amplu spectacol artistic organizat la Casa Meșteșugarilor, unde formațiile și grupurile tradiționale au oferit publicului momente apreciate și aplauze îndelungate.

Un moment aparte al manifestărilor a fost slujba festivă celebrată duminică la Biserica Calvaria, care a încheiat evenimentul într-un spirit de comuniune și respect față de valorile comunității germane din Satu Mare.

Sub mottoul „Die Wurzeln nicht vergessen!” – „Să nu ne uităm rădăcinile!”, evenimentul a evidențiat încă o dată contribuția importantă a comunității germane la patrimoniul multicultural al județului Satu Mare și importanța păstrării tradițiilor pentru generațiile viitoare.