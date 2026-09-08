ATV neînmatriculat, oprit în Supur. Un șofer din Bixad, depistat cu 0,52 mg/l alcool în aerul expirat

Locale 08.09.2026 17:05
ATV neînmatriculat, oprit în Supur. Un șofer din Bixad, depistat cu 0,52 mg/l alcool în aerul expirat



Două dosare penale pentru infracțiuni la regimul rutier au fost deschise de polițiștii sătmăreni în urma unor controale desfășurate duminică, 7 septembrie, în Supur și Negrești-Oaș. În primul caz, un bărbat a fost depistat conducând un ATV care nu figura ca fiind înmatriculat sau înregistrat, iar în cel de-al doilea, un șofer a fost prins la volan după ce consumase alcool.

Primul incident a fost înregistrat în jurul orei 17:20, pe Drumul Comunal 36, în localitatea Supur. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Tășnad, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit pentru control un vehicul pentru teren variat, de tip ATV, condus de un bărbat de 41 de ani din localitate.

În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au constatat că vehiculul nu figura ca fiind înmatriculat sau înregistrat.

În acest caz, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat.

Șofer din Bixad, prins băut la volan în Negrești-Oaș

Câteva ore mai târziu, în jurul orei 23:10, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Negrești-Oaș au oprit pentru control, pe strada Victoriei, un autoturism condus de un bărbat de 30 de ani din localitatea Bixad.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o concentrație de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Și în acest caz, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

Cele două cazuri au fost constatate în cadrul activităților desfășurate de polițiștii sătmăreni pentru supravegherea și controlul traficului rutier. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și dispunerea măsurilor legale care se impun.

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