



Piața 25 Octombrie, Pasajul Corneliu Coposu și Piața Libertății vor deveni, în perioada 11–12 septembrie, locul de întâlnire al sportivilor, antrenorilor și copiilor dornici de mișcare. Evenimentul „Alege un sport!” le oferă tinerilor posibilitatea de a testa gratuit mai multe discipline și de a descoperi activitatea care li se potrivește.

Timp de două zile, copiii și adolescenții, însoțiți de părinți, vor putea cunoaște oferta cluburilor și asociațiilor sportive din Satu Mare, vor discuta direct cu antrenorii și vor participa la demonstrații și competiții.

Printre disciplinele prezentate se numără fotbalul, baschetul, handbalul, ciclismul, karate, judo, scrima, tenisul de masă,, șahul, majoretele, voleiul, atletismul, padelul și brazilian jiu-jitsu.

Vineri, 11 septembrie: demonstrații și parada cluburilor

Prima zi a evenimentului este dedicată descoperirii sporturilor. Școlile și clasele interesate sunt invitate să participe la activități și să interacționeze cu reprezentanții cluburilor.

Programul zilei:

10:00–15:00: demonstrații sportive și zi deschisă pentru școli și clase;

17:00–17:30: parada cluburilor sportive, cu plecare din fața Hotelului Dacia;

17:30–20:00: demonstrații sportive;

19:00–20:00: demonstrație de baschet susținută de FaceTeam Teatru Sportiv Acrobatic.

Pe tot parcursul programului vor avea loc demonstrații de acrobație și freestyle football susținute de Hamza Nabil și FreestyleFC.

Sâmbătă, 12 septembrie: copiii intră în competiție

Cea de-a doua zi este rezervată concursurilor individuale și pe echipe. Participanții își vor putea testa viteza, îndemânarea și spiritul de echipă în cadrul mai multor probe:

14:30–16:00: concurs de alergare, cu startul din fața Hotelului Dacia – categoriile U8, 9–12 ani, 13–16 ani și 17+, în afara competiției;

15:00–20:00: fotbal în Piața 25 Octombrie, cu probe spontane de îndemânare;

15:00–20:00: baschet 3x3 în Piața 25 Octombrie – categoriile 6–10 ani, 11–14 ani și 15–18 ani;

16:00–19:00: tenis de masă în Piața 25 Octombrie – categoriile U14 și 14–18 ani;

17:00–18:30: concurs de ciclism, cu startul din fața Hotelului Dacia – categoriile U8, 9–12 ani și 13–16 ani;

17:00–20:00: handbal în Piața 25 Octombrie – clasele I–IV, V–VIII și IX–XII;

17:00–20:00: șah în Pasajul Corneliu Coposu – categoriile U12 și 13–18 ani.

Participarea este gratuită, însă înscrierea la competiții trebuie realizată prin completarea formularului online, până miercuri, 9 septembrie 2026, la ora 17:00.

Evenimentul își propune să îi apropie pe copii și tineri de sport și să le ofere o alternativă sănătoasă, activă și plină de energie pentru petrecerea timpului liber.