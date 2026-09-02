Deputatul PSD de Satu Mare critică boicotul parlamentar al liberalilor și useriștilor și spune că mandatul aleșilor înseamnă responsabilitate față de cetățeni

În debutul noii sesiuni parlamentare, deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, lansează un mesaj tranșant către colegii din PNL și USR, după ce aceștia au părăsit plenul și au boicotat activitatea Camerei Deputaților, nemulțumiți de repartizarea funcțiilor din conducerea forului legislativ.

„România are nevoie de muncă și responsabilitate”

Mircea Govor consideră că actuala perioadă nu este una în care Parlamentul trebuie să fie blocat de disputele politice pentru funcții, subliniind că prioritățile aleșilor trebuie să fie problemele cetățenilor și adoptarea unor soluții legislative concrete.

„Este regretabil ca, într-o perioadă în care România are nevoie de stabilitate, soluții și decizii responsabile, disputa pentru funcții să fie folosită drept motiv pentru boicotarea activității parlamentare”, transmite deputatul sătmărean.

În opinia sa, calitatea de parlamentar nu trebuie privită prin prisma funcțiilor obținute în structurile de conducere ale Parlamentului, ci prin munca depusă în folosul celor care au acordat votul.

„Mandatul de parlamentar nu înseamnă funcții sau privilegii, ci muncă, responsabilitate și respect față de oamenii care ne-au trimis în Parlament”, afirmă Mircea Govor.

Satu Mare rămâne printre prioritățile deputatului

Deputatul PSD spune că, la începutul noii sesiuni parlamentare, își păstrează obiectivele pe care și le-a asumat în fața alegătorilor.

„Ca deputat de Satu Mare, prioritățile mele rămân clare: România, județul Satu Mare și problemele cetățenilor noștri”, precizează acesta.

Mircea Govor afirmă că va continua să susțină inițiative legislative despre care consideră că pot oferi soluții concrete și că se va implica în rezolvarea problemelor semnalate de sătmăreni.

Mesajul deputatului vine într-un context în care activitatea parlamentară este reluată, iar disputele dintre formațiunile politice din coaliția de guvernare și partidele care susțin sau contestă anumite decizii ale majorității continuă să genereze tensiuni în Parlament.

Elevi din Jibou, în vizită la Parlament

În aceeași zi, Mircea Govor a avut și o întâlnire cu un grup de elevi din orașul Jibou, care au vizitat Parlamentul României.

Tinerii au fost primiți în sala de ședințe a Comisiei pentru agricultură, fiind însoțiți de viceprimarul orașului și participând la vizită la invitația deputatului de Sălaj, Ionel Ciunt.

Pentru deputatul sătmărean, întâlnirea cu elevii a reprezentat și un prilej de a sublinia importanța unui Parlament funcțional și a unei clase politice care își tratează cu seriozitate mandatul primit de la cetățeni.

„Tinerii care ne trec pragul au dreptul să vadă un Parlament care funcționează și oameni politici care își îndeplinesc mandatul cu seriozitate”, a transmis Mircea Govor.

„Pentru Satu Mare și pentru România”

În finalul mesajului său, deputatul PSD își reafirmă poziția și rolul pe care spune că și-l asumă în Parlament, punând accent pe reprezentarea intereselor sătmărenilor.

„Eu sunt în Parlament ca deputat al sătmărenilor, pentru Satu Mare și pentru România!”, este mesajul cu care Mircea Govor își încheie declarația politică.

Declarația marchează astfel începutul unei noi sesiuni parlamentare în care deputatul PSD de Satu Mare spune că va pune accent pe activitatea legislativă și pe problemele comunității pe care o reprezintă, în timp ce critică ferm ceea ce consideră a fi o folosire a funcțiilor parlamentare ca instrument de negociere politică.