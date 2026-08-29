



A patra partidă fără gol marcat și al treilea eșec al sezonului

CSM Olimpia Satu Mare a pierdut la limită, 0–1, pe terenul Gloriei Bistrița, într-un meci în care echipa lui Alexandru Pelici a arătat, mai ales în prima repriză, că poate controla jocul și că este capabilă să punăprobleme unei formații aflate mult mai sus în clasament. Din păcate, sătmărenii au plătit scump o eroare defensivă greu de explicat și au bifat al patrulea meci consecutiv fără gol marcat.

Olimpia a plecat de la Bistrița fără punct, dar nu și fără câteva motive de optimism. Jocul echipei a fost mai consistent decât o arată scorul, iar în multe momente sătmărenii au avut inițiativa și au reușit să țină Gloria departe de poarta lui Vlad Muțiu.

Problema rămâne însă aceeași: de la mijloc în sus, Olimpia nu are încă suficientă forță, clarviziune și eficiență. Iar clasamentul începe să devină îngrijorător.

Olimpia, mai curajoasă în prima repriză

Partida de pe stadionul „Jean Pădureanu” a început echilibrat, cu ocazii de ambele părți. Alexandru Greab a intervenit la șutul lui Mateo Miclăuș, în timp ce Vlad Muțiu a fost atent la încercarea lui Răzvan Mogoș.

Sătmărenii au jucat curajos și, în special în prima parte a întâlnirii, au dat senzația că pot controla ritmul. Olimpia a avut o ușoară superioritate teritorială și a ajuns de mai multe ori în poziții promițătoare, însă ultima pasă și finalizarea au lipsit.

În minutul 33, partida a fost întreruptă după un duel în care Paul Copaci și Otega Jimmy King s-au ciocnit cap în cap. Căpitanul Olimpiei a primit îngrijiri și a încercat să continue, dar, după aproximativ zece minute, a solicitat schimbarea. În locul său a intrat Cosmin Zamfir.

Până la pauză, tabela a rămas nemodificată: 0–0.

Partea secundă a început însă cu o eroare care avea să decidă meciul.​

În minutul 53, după un corner executat de Olimpia, gazdele au recuperat mingea și au declanșat imediat contraatacul. Greab a repus rapid, Mehdi Lehaire a trimis o pasă lungă din apropierea liniei de centru, iar Antonio Suciu a pornit spre poarta sătmăreană.

Faza este greu de explicat din perspectiva defensivei Olimpiei. Atacantul Gloriei părea inițial în inferioritate numerică, fiind înconjurat de trei jucători sătmăreni.

Numai că Suciu i-a depășit în viteză pe toți trei și, ajuns la marginea careului, l-a executat pe Muțiu cu un șut peste portarul Olimpiei.

Un gol care a venit după o fază în care Olimpia avea toate argumentele pentru a opri contraatacul și care, în cele din urmă, a făcut diferența.

Olimpia a căutat egalarea

Sătmărenii nu au cedat și au încercat să revină în joc.

Cosmin Zamfir a testat vigilența lui Greab cu un șut de la distanță, însă portarul bistrițean a fost atent.

Gazdele au avut și ele șansa de a închide partida. În minutul 78, Ibuchi Goodnews Chukwu a ajuns într-o poziție excelentă, cu poarta goală în față, dar nu a reușit să trimită mingea în plasă.

Două minute mai târziu, Olimpia a trecut din nou prin emoții. Cosmin Zamfir a suferit o lovitură puternică la cap în urma unui duel și a fost nevoit să părăsească terenul. Fotbalistul, care preluase banderola după ieșirea lui Copaci, a fost înlocuit de Mihai Kereki.

Banderola a ajuns, în cele din urmă, pe brațul lui Kristopher Vida.

Finalul a aparținut, în bună măsură, Olimpiei. Bara Levente a avut o bună oportunitate de egalare, șutând periculos de la aproximativ 17 metri, dar Greab a fost din nou la post. Au mai existat câteva situații în care sătmărenii au dat impresia că pot găsi golul egalizator, însă lipsa de precizie și de inspirație în ultimii metri a rămas evidentă.

Un lucru pozitiv a fost revenirea lui Amir Jorza, care a bifat primele minute după o pauză de aproape o lună, provocată de accidentarea suferită în prima etapă a campionatului.

Patru meciuri fără gol. Aici trebuie să se întâmple ceva

Fluierul final a consfințit victoria Gloriei: 1–0.

Pentru Olimpia este a treia înfrângere în primele cinci etape și, poate mai îngrijorător, al patrulea meci consecutiv fără gol marcat.

E limpede că echipa poate, prin organizare, disciplină și efort, să țină un adversar la distanță și să joace corect pentru un 0–0. La Bistrița chiar a făcut-o în multe momente.

Dar pentru a câștiga meciuri este nevoie de mai mult.

De la mijloc în sus lipsesc, deocamdată, forța, clarviziunea și soluțiile individuale care să transforme posesia și momentele bune în goluri. Iar după cinci etape, bilanțul de doar două puncte și golaverajul 1–6 arată că problema nu mai poate fi ignorată.

Urmează partida cu Politehnica Timișoara, una dintre echipele care și-au anunțat clar intențiile de promovare. În aceste ultime zile ale perioadei de transferuri, conducerea Olimpiei trebuie să încerce să mute în zona ofensivă.

Pentru că, dacă defensiv și ca organizare echipa poate ține pasul cu adversarii, în atac este nevoie urgentă de ceva în plus.

Poate un atacant. Poate un jucător de creație. Poate ambele.

Dar este clar că Olimpia are nevoie de mai multă valoare și de mai multă personalitate de la mijloc în sus dacă vrea să supraviețuiască în Liga 2.

Alexandru Pelici: „Nu meritam să pierdem”

Antrenorul Olimpiei, Alexandru Pelici, consideră că rezultatul este nedrept în raport cu ceea ce s-a întâmplat pe teren:

„A fost un meci pe care, din punctul meu de vedere, nu meritam să-l pierdem. Eu zic că am avut situații mai clare până la golul primit. Dar, din păcate, am luat din nou un gol ușor. Am avut acel corner din care ei ne-au prins cu un contraatac.”

Tehnicianul sătmărean a remarcat și reacția echipei după primirea golului:

„În ciuda faptului că am pierdut toate cele trei puncte, nu am făcut un joc rău. Să păstrăm ce am făcut bine și să corectăm repede ce a fost greșit.”

Pelici a vorbit și despre accidentările lui Copaci și Zamfir, sperând ca ambii jucători să poată reveni rapid la antrenamente.

Caseta tehnică

LIGA 2 CASA PARIURILOR – sezon regulat, etapa 5

CS Gloria Bistrița – CSM Olimpia Satu Mare 1–0

Stadion: „Jean Pădureanu”, Bistrița

Arbitru: Claudiu Dantes Matiş (Timiș)

Asistenți: Ioan-Daniel Humița (Caraș-Severin), Patrik Ștefan Sandu (Timiș)

Arbitru de rezervă: Roxana Timiș (Sibiu)

Observator arbitri: Daniel Hulubei (Vaslui)

Delegat de joc: Cristian Petropulos (Alba)

Marcator: Antonio Suciu ’53

CS Gloria Bistrița: Greab (cpt.) – C. Gheorghe, Lică, King, Cavar, Dar. Suciu, Sg. Pîrvulescu, Chukwu, Asibey, Al. Mogoș, Lehaire.

Rezerve: Fab. Blaga, Rîpeanu, Iurasciuc, M. Lupu, Bradu, Șofroni, Mih. Bara, Randrianantenaina, O. Covaci.

Antrenor: Nicolae Grigore

CSM Olimpia Satu Mare: Vlad Muțiu – Matei Marin, Cornel Ardei, José Elo, Paul Copaci (cpt.) (’43 Cosmin Zamfir; ’83 Mihai Kereki), Bara Levente, Mickaël Panos (’83 Amir Jorza), Mateo Miclăuș (’62 Cosmin Matei), Liviu Drăghiceanu, Kristopher Vida, Sergiu Jurj (’62 Denis Golda).

Antrenori: Alexandru Pelici, Alexandru Botoș.

Rezultatele etapei a 5-a

Cetatea Suceava – Popești Leordeni 1-1

Aftanache 49 / Dane 30

CS Afumați – Unirea Slobozia 2-1

Sanogo 20, Raicu 90+2 / Câmpan 43

CS Dinamo București – CS Șelimbăr 0-1

/ Cocoș 8

CSC Dumbrăvița – Râmnicu Vâlcea 0-1

/ Constantin 74

CSM Reșița – Steaua București 2-1

Lenghel 28, Salhi 79 / D. Garcia 90+3

FC Bihor – Ștefănești 4-0

Boiciuc 18, Cruceru 41, Hora 72, Bota 90+2

Gloria Bistrița – CSM Olimpia Satu Mare 1-0

Suciu 53

Metaloglobus București – Concordia Chiajna 1-2

Constantinescu 71 / Sula 17, Carrasco 64

Metalul Buzău – Chindia Târgoviște 1-3

Robu 27 / Vera 17, Celea 50, Neguț 73

duminică, 30 august 2026, ora 11:00

Știința Poli Timișoara – ASA Târgu Mureş – Digisport, Primasport

luni, 31 august 2026, ora 17:30

FC Bacău – CSM Slatina – Digisport, Primasport

Clasamentul Ligii 2 după etapa a 5-a

1. CSM Slatina​​12​10:2 (+8)

2. Concordia Chiajna​​​12​11:8 (+3)

3. CSM Reșița​​​12​9:6 (+3)

4. Politehnica Timișoara​​10​8:2 (+6)

5. Chindia Târgoviște​​​9​10:5 (+5)

6. Popești Leordeni​​9​10:6 (+4)

7. Gloria Bistrița​​9​7:4 (+3)

8. Râmnicu Vâlcea​​8​6:5 (+1)

9. FC Bacău​​7​10:5 (+5)

10. Cetatea Suceava​​7​7:7 (0)

11. Metaloglobus București​​7​7:8 (-1)

12. Metalul Buzău​​7​5:6 (-1)

13. CS Afumați​​7​6:9 (-3)

14. FC Bihor​​6​6:4 (+2)

15. Ștefănești​​6​4:10 (-6)

16.CSC 1599 Șelimbăr​​5​5:7 (-2)

17. FC ASA Tg. Mureș​​4​3:5 (-2)

18. CSC Dumbrăvița​​​3​4:6 (-2)

19. CS Dinamo București​​3​4:10 (-6)

20. CSM Olimpia Satu Mare​​2​1:6 (-5)

21. Steaua București​​1​5:11 (-6)

22.Unirea Slobozia​​​1​3:9 (-6)

Etapa următoare:

vineri, 4 septembrie 2026, ora 17:30

CSM Slatina – Chindia Târgovişte – Digisport, Primasport

sâmbătă, 5 septembrie 2026, ora 11:00

CSC Şelimbăr – Metalul Buzău

Unirea Slobozia – CS Dinamo Bucureşti

Steaua Bucureşti – Cetatea Suceava– FRF.tv

CSL Ştefăneştii de Jos – CS Gloria Bistriţa

ASA Târgu Mureş – Metaloglobus

Concordia Chiajna – CS Afumaţi

SCM Râmnicu Vâlcea – ACSM Reşiţa

sâmbătă, 5 septembrie 2026, ora 12:30

SC Popeşti Leordeni – FC Bihor Oradea – Digisport, Primasport

duminică, 6 septembrie 2026, ora 11:00

FC Bacău – CSC Dumbrăviţa

duminică, 6 septembrie 2026, ora 12:30

CSM Olimpia Satu Mare – Știința Poli Timișoara– Digisport, Primasport