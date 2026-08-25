Noul corp al Școlii Gimnaziale „Grigore Moisil” din Satu Mare va fi inaugurat pe 31 august

Locale 25.08.2026 11:19
Noul corp al Școlii Gimnaziale „Grigore Moisil” din Satu Mare va fi inaugurat pe 31 august


Noul corp de clădire al Școlii Gimnaziale „Grigore Moisil” din municipiul Satu Mare va fi inaugurat oficial luni, 31 august 2026.

Ceremonia este programată să înceapă la ora 12:00 și se va desfășura la sediul instituției de învățământ, situat pe strada Mileniului nr. 1.

Invitația la eveniment a fost transmisă de primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor. Inaugurarea marchează finalizarea unei investiții importante pentru infrastructura educațională a orașului și va pune la dispoziția elevilor și profesorilor spații noi, moderne și adaptate activităților școlare.

Noul corp de clădire completează infrastructura existentă a Școlii Gimnaziale „Grigore Moisil” și urmărește îmbunătățirea condițiilor în care se desfășoară procesul educațional.

Evenimentul va avea loc înaintea începerii noului an școlar și va reuni reprezentanți ai administrației locale, ai instituției de învățământ și invitați.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
PRODEXIMP
SMART SHOP INSTAL
UVVG
ANGAJARE
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Muzeul SM
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda
Masini de vanzare second hand