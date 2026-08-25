



Noul corp de clădire al Școlii Gimnaziale „Grigore Moisil” din municipiul Satu Mare va fi inaugurat oficial luni, 31 august 2026.

Ceremonia este programată să înceapă la ora 12:00 și se va desfășura la sediul instituției de învățământ, situat pe strada Mileniului nr. 1.

Invitația la eveniment a fost transmisă de primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor. Inaugurarea marchează finalizarea unei investiții importante pentru infrastructura educațională a orașului și va pune la dispoziția elevilor și profesorilor spații noi, moderne și adaptate activităților școlare.

Noul corp de clădire completează infrastructura existentă a Școlii Gimnaziale „Grigore Moisil” și urmărește îmbunătățirea condițiilor în care se desfășoară procesul educațional.

Evenimentul va avea loc înaintea începerii noului an școlar și va reuni reprezentanți ai administrației locale, ai instituției de învățământ și invitați.