



Fondul de carte al Bibliotecii Orășenești Ardud va fi îmbogățit cu peste 1.000 de volume noi, achiziționate în cadrul proiectului EduArc – „Education as an Arch for Resilience and Cooperation”, finanțat prin Programul Interreg VI-A NEXT România–Ucraina.

Cărțile au fost deja livrate, iar în această perioadă se desfășoară activitățile de verificare, catalogare și introducere a acestora în inventarul bibliotecii.

Noul fond cuprinde titluri actuale și variate în limbile română, maghiară, germană și engleză, adresate cititorilor de toate vârstele. Colecția include literatură română și universală, romane, poezie, aventură și ficțiune, cărți pentru copii și adolescenți, precum și volume din domeniile istoriei, culturii, civilizației, dezvoltării personale și științei.

Achiziția reprezintă prima etapă dintr-un proces mai amplu de transformare a Bibliotecii Orășenești Ardud. În cadrul proiectului EduArc, instituția urmează să fie reabilitată, extinsă și modernizată, cu scopul de a deveni un spațiu accesibil și atractiv pentru întreaga comunitate.

Autoritățile locale își propun ca biblioteca să devină un loc viu, în care copiii să descopere plăcerea lecturii, tinerii să găsească resurse utile pentru învățare, iar adulții să aibă acces la cultură, informație și experiențe noi.

Cele peste 1.000 de cărți constituie astfel un prim pas către o bibliotecă modernă, adaptată nevoilor unei comunități care citește, învață și se dezvoltă împreună.