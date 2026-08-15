Deputatul Mircea Govor și vicepreședinții Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca și Cătălin Filip, au participat la sărbătoarea dedicată Adormirii Maicii Domnului, alături de sute de pelerini și oficialități locale

Mănăstirea Ortodoxă Bixad a fost, în zilele de 14 și 15 august 2026, unul dintre cele mai importante puncte de întâlnire pentru credincioșii din nord-vestul țării, cu prilejul hramului dedicat Adormirii Maicii Domnului. Sărbătoarea a reunit preoți, ierarhi, pelerini, reprezentanți ai administrației locale și județene, dar și oameni veniți să participe la una dintre cele mai importante sărbători ale calendarului ortodox.

Printre cei care au fost prezenți la Bixad s-au numărat deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, și vicepreședinții Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca și Cătălin Filip, care au participat la manifestările religioase și au fost alături de comunitatea locală și de pelerinii veniți la mănăstire.

Mircea Govor și Cătălin Filip, prezenți la sărbătoarea de la Bixad

Prezența lui Mircea Govor, deputat de Satu Mare, și a vicepreședinților Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip și Roxana Petca, a dat o notă aparte evenimentului, cei doi reprezentând administrația și comunitatea sătmăreană la unul dintre cele mai importante momente religioase desfășurate anual în județ.

Cei doi au fost alături de credincioșii care au venit la Mănăstirea Bixad pentru a participa la slujbele dedicate Maicii Domnului și au luat parte la atmosfera de sărbătoare care a cuprins întregul așezământ monahal.

Alături de Mircea Govor, Roxana Petca și Cătălin Filip s-au aflat primarul comunei Bixad, Lenuța Cornea, și fostul prefect Ioan Tibil, precum și numeroși pelerini veniți din Satu Mare, Maramureș, Sălaj și din alte localități din nordul Transilvaniei.

Două zile de rugăciune și comuniune

Programul hramului a început vineri, 14 august, în Ajunul Praznicului Adormirii Maicii Domnului.

De la ora 18:00 a fost oficiată Vecernia cu Litie și Acatistul Adormirii Maicii Domnului, iar de la ora 20:30 au urmat Utrenia și Prohodul Maicii Domnului, precum și Dezlegările Sfântului Vasile cel Mare.

Programul liturgic a continuat pe timpul nopții, când la ora 00:30 a fost săvârșit Paraclisul Maicii Domnului, iar de la ora 02:00 a avut loc Sfânta Liturghie de noapte.

Dimineața zilei de 15 august a continuat cu Sfințirea apei, la ora 07:00, și Taina Sfântului Maslu, de la ora 08:00.

Sfânta Liturghie, momentul central al hramului

Punctul culminant al sărbătorii a fost Sfânta Liturghie oficiată sâmbătă, 15 august, de la ora 09:30.

Slujba a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului.

La Sfânta Liturghie au participat numeroși credincioși, iar atmosfera de rugăciune a fost întregită de răspunsurile liturgice oferite de grupul coral Theotokos din Cluj-Napoca.

Un reper spiritual pentru întreaga zonă a Oașului

Mănăstirea Bixad a rămas, și în acest an, un important loc de pelerinaj pentru credincioșii din județul Satu Mare și din județele învecinate.

Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului a adus la Bixad oameni de toate vârstele, uniți de aceeași dorință de rugăciune și de cinstire a Maicii Domnului. Pentru mulți dintre cei prezenți, participarea la hram a reprezentat o tradiție păstrată de ani de zile și transmisă în familie din generație în generație.

Prezența unor reprezentanți ai administrației județene și ai comunității locale, între care Mircea Govor, Roxana Petca și Cătălin Filip, a subliniat și dimensiunea comunitară a evenimentului, care a depășit cadrul strict al unei sărbători monahale.

Bixadul a devenit locul unei mari întâlniri

Prin numărul mare de pelerini, prin programul liturgic desfășurat pe parcursul a două zile și prin participarea ierarhului, hramul Mănăstirii Bixad a reprezentat un moment important pentru viața spirituală a zonei.

În mijlocul acestei mari comunități de credincioși s-au aflat și Mircea Govor, Cătălin Filip și Roxana Petca, care au fost prezenți la sărbătoare și alături de oamenii veniți să o cinstească pe Maica Domnului.

Pentru Mănăstirea Bixad și pentru comunitatea locală, zilele de 14 și 15 august au rămas astfel ca un moment de credință, comuniune și tradiție, într-o atmosferă în care rugăciunea și participarea numeroșilor pelerini au transformat hramul într-unul dintre cele mai importante evenimente religioase ale verii în județul Satu Mare.