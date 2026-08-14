



Muzeul de Artă din Satu Mare va găzdui miercuri, 19 august 2026, o expoziție retrospectivă dedicată artistului Paulovics László, originar din Satu Mare și distins cu titlul de Cetățean de Onoare al municipiului.

Evenimentul, programat să înceapă la ora 17:00, propune publicului o incursiune în universul artistic și biografia unuia dintre creatorii importanți legați de Satu Mare, care s-a stins din viață în anul 2024.

Expoziția reunește lucrări realizate în ultima perioadă a activității sale artistice, dar și materiale documentare care urmăresc principalele momente ale parcursului său. Totodată, vor fi prezentate obiecte menite să recreeze atmosfera intimă și creativă a atelierului în care Paulovics László și-a desfășurat activitatea.

Prin această retrospectivă, publicul are ocazia atât să redescopere creația artistului, cât și să cunoască mai îndeaproape omul din spatele lucrărilor și moștenirea culturală pe care acesta a lăsat-o.

Vernisajul va avea loc miercuri, 19 august, de la ora 17:00, la Muzeul de Artă din Piața Libertății nr. 21, Satu Mare.