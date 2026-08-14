



Primăria Municipiului Satu Mare anunță o nouă acțiune de dezinsecție pentru combaterea țânțarilor și căpușelor, programată pentru luni, 17 august, după ora 22:00.

Intervențiile vor avea loc în mai multe zone ale municipiului, fiind vizate în special spațiile verzi și locurile frecventate de sătmăreni. Echipele vor acționa în zona de protecție de pe ambele maluri ale Someșului, în parcuri, locuri de joacă, scuaruri, parcări, fâșii stradale, zone de protecție și în spațiile verzi din cartiere.

Potrivit administrației locale, tratamentele vor fi efectuate cu substanțe aprobate de Comisia Națională pentru Produse Biocide.

Acțiunea este programată să înceapă după ora 22:00, pentru combaterea populațiilor de țânțari și căpușe din municipiu.

În cazul în care condițiile meteorologice vor fi nefavorabile și nu vor permite efectuarea tratamentelor în condiții corespunzătoare, dezinsecția va fi reprogramată pentru o altă zi, au precizat reprezentanții Primăriei Satu Mare.