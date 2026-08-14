Meniul zilei la Restaurant Someșul: preparate gustoase la doar 32 de lei Locale • 14.08.2026 10:38 Distribuie: Primește ziarul gratuit pe email! Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit. Abonează-te Acasa Locale Meniul zilei la Restaurant Someșul: preparate gust... Articole Similare Locale Doliu în Consiliul Județean Satu Mare. A murit fostul deputat și consilier județean Erdei Doloczki István acum 40 minute Locale Două accidente grave în județul Satu Mare. Un șofer a ajuns în șanț, iar un minor de 16 ani, fără permis, a intrat într-un stâlp acum 1 ora Locale Peste 200 de polițiști sătmăreni, zilnic la datorie în minivacanța de Sfânta Maria acum 1 ora Locale Peste 100 de fotografii din România și Grecia, expuse la Satu Mare. „Natură, cultură și viață”, un proiect internațional Rotary acum 3 ore Locale Expoziție retrospectivă dedicată artistului Paulovics László, la Muzeul de Artă din Satu Mare acum 3 ore Locale Dezinsecție în Satu Mare. Primăria intervine împotriva țânțarilor și căpușelor în parcuri, cartiere și pe malurile Someșului acum 3 ore Ultimele Articole Locale Festivalul Moților „Zilele Iancului” ajunge la ediția cu numărul 25. Regal folcloric la Ianculești, în 30 august acum 3 ore Anunțuri ANUNȚ ANGAJARE PRIMĂRIA CĂMIN acum 4 ore Locale Cearșaful de la infirmerie acum 6 ore Bursa zvonurilor BMW-ul, Creierul și Linia acum 16 ore Locale FOTO. CUMPLIT. Accident grav în Țara Oașului. O persoană a rămas încarcerată după impactul dintre două mașini acum 20 ore Sport A început Festivalul de șah de la Satu Mare! acum 20 ore Cele mai citite 1 DECES. Doliu în sănătatea sătmăreană. Medicul care a vindecat generații de oameni a plecat pentru totdeauna 2 „Licee-fantomă” în Satu Mare? Absolvenții de clasa a VIII-a fug de liceele tehnologice 3 Intervenție de urgență în urma unui accident cu ATV, la Luna Șes 4 Zilele Orașului Ardud 2026: Vlăduța Lupău, cap de afiș în 16 august. Programul complet 5 INCENDIU. Flăcările au făcut prăpăd la Boghiș! Un om a fost ars, iar 8 porci și un vițel au fost salvați în ultima clipă Din aceeași categorie Doliu în Consiliul Județean Satu Mare. A murit fostul deputat și consilier județean Erdei Doloczki István acum 40 minute Două accidente grave în județul Satu Mare. Un șofer a ajuns în șanț, iar un minor de 16 ani, fără permis, a intrat într-un stâlp acum 1 ora Peste 200 de polițiști sătmăreni, zilnic la datorie în minivacanța de Sfânta Maria acum 1 ora Peste 100 de fotografii din România și Grecia, expuse la Satu Mare. „Natură, cultură și viață”, un proiect internațional Rotary acum 3 ore Expoziție retrospectivă dedicată artistului Paulovics László, la Muzeul de Artă din Satu Mare acum 3 ore Ultimele știri Doliu în Consiliul Județean Satu Mare. A murit fostul deputat și consilier județean Erdei Doloczki István acum 40 minute Două accidente grave în județul Satu Mare. Un șofer a ajuns în șanț, iar un minor de 16 ani, fără permis, a intrat într-un stâlp acum 1 ora Peste 200 de polițiști sătmăreni, zilnic la datorie în minivacanța de Sfânta Maria acum 1 ora Peste 100 de fotografii din România și Grecia, expuse la Satu Mare. „Natură, cultură și viață”, un proiect internațional Rotary acum 3 ore Expoziție retrospectivă dedicată artistului Paulovics László, la Muzeul de Artă din Satu Mare acum 3 ore