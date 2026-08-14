Cearșaful de la infirmerie

În cinci din cele șapte partide disputate din etapa a treia s-au înscris doar două goluri în total. În celelalte două s-a înscris de nouă ori. Pentru a opta patidă, LPF și/sau FRF-ul s-a/u gândit să le ofere o minivacanță în Norvegia ceferiștilor clujeni pentru că tot s-au străduit să în caseze cinci goluri în Gruia în Liga Conferinței. Halal treabă!

Chiar și așa, cu doar opt goluri înscrise de către gazde, acestea și-au tăiat bucata mai mare din oferta de 21 de puncte (12 obținute cu trei victorii și trei scoruri albe). Așadar continuă zodia convenabilă echipelor care joacă acasă: UTA - Rapid 0-0, primul al acestei ediții; Farul - Miercurea Ciuc 3-2 mult mai lejer decât o arată scorul; Dinamo - Voluntari 4-0 natural; Petrolul - Oțelul 1-0 într-un joc în care s-au confruntat sărăcia cu lenea; Craiova - Argeș 0-1 cu trudă și noroc cu carul; Botoșani - Corvinul 0-0 cu bilele pe masă; Sepsi - FCSB 0-0, au scăpat ieftin oaspeții.

Nici de la etapa care vine nu se așteaptă ca majoritatea punctelor să se îndrepte către oaspeți, mai ales că primele trei clasate joacă acasă iar echipele „europene” în deplasare. Totuși, la o privire mai atentă a țintarului musafirii s-ar putea lipii de mai multe puncte decât au obținut în oricare din etapele precedente.



Pitești - Constanța (vineri, ora 21,30) Derbiul etapei. Liderul primește acasă ocupanta locului cinci. Părerea mea este că nici una din cele două nu-și merită locul ocupat, dar jocul rezultatelor și influența arbitrajelor le-a avantajat. După jocul practicat până acum parcă totuși gazdele sunt mai îndreptățite la victorie;



Rapid - Dinamo (sâmbătă, ora 21,30) N-o fi el derbiul etapei dar e un derbi de tradiție al fotbalului românesc. N-are vechimea unui Rapid - Petrolul sau „U” - Poli Timișoara dar pentru perioada postbelică este reprezentativ. Aproape cât mult înfrumusețatul Dinamo - Steaua;



Galați - Craiova (duminică, ora 18,30) N-are meci ușor campioana. Nici foarte greu. Va avea totuși o influență emoțională rezultatul din Cupa Europei. Dacă citim doar numele aflate pe băncile de rezerve ale celor două echipe, criteriu din ce în ce mai de luat în seamă, atunci oltenii ar trebui să obțină o victorie la cel puțin două goluri. Dacă mai adăugăm și titularii va rezulta o victorie la scor a oaspeților;



FCSB - Botoșani (luni, ora 21,30) În mod normal ar trebui să fie o victorie lejeră a gazdelor în ultimul joc al etapei, dar cum canapeaua pe de o parte și terenul execrabil (Arcul de Triumf) pe de alta sunt parametri perturbatori, se poate întâmpla orice. Zic orice pentru că mă gândesc că de ambele părți vor fi jucători care sar coarda la gândul că ar putea face cunoștință cu cearșaful de la infirmerie;



Voluntari - Ploiești (vineri, ora 18,30) Un meci al suspinelor. Fiecare dintre combatante se gândește să adune puncte albe pentru nopți fără lună; Meciul de deschidere al etapei chiar este un meci cu final incert. Nu se prezintă nici din punct de vedere spectacular de prea mare interes. Dar mai știi?



Hunedoara - CFR (duminică, ora 21,30) Corvinul ar câștiga cu siguranță dacă frânarii s-ar întoarce din Cercul Polar cu o calificare aproape imposibilă. Altfel partida rămâne deschisă unui rezultat de egalitate sau a unei victorii a clujenilor.



„U” - UTA (luni, ora 18,30) Arădenii trebuie să arunce în luptă toate resursele pentru a avansa în clasament. Dacă ne imaginăm că o victorie a șepcilor roșii în disputa amânată cu concitadinii săi i-ar fi făcut lideri, ne dăm seama cât de greu le este textiliștilor să spere măcar la un punct.



Miercurea Ciuc - Sf. Gheorghe (sâmbătă, ora 18,30) Cenușăreasa etapei. Nu-i prea văd bine pe harghiteni. Dacă nici acum nu obțin vreun punct se pot gândi la reorganizare și când spun reorganizare mă refer la împrospătarea lotului cu jucători cel puțin de valoarea ligii secunde a campionatului nostru. Forțarea unor petarde venite dinspre Budapesta nu avea cum să dea roade. Echipa din Covasna este mult mai bine înfiptă în fenomenul fotbalului românesc.



Opriți războaiele!