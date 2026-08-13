Duel direct pentru supraviețuire între Cetatea și Satu Mare Sport •

CSM Olimpia Satu Mare are parte de un nou test important în Liga 2. Sătmărenii se deplasează la Suceava pentru confruntarea cu Cetatea, într-un duel între două formații care au, cel puțin în acest moment, același obiectiv: salvarea de la retrogradare.



Partida este programată sâmbătă, 15 august, de la ora 11:00, pe Stadionul Areni, iar Olimpia merge în Bucovina cu gândul clar de a se întoarce acasă cu punct sau puncte.

Cele două echipe au avut însă parcursuri diferite în etapa precedentă. Cetatea Suceava, nou-promovată în eșalonul secund, a impresionat la Târgu Mureș, unde a obținut o victorie importantă, 3-1 cu ASA, după un joc consistent care a arătat că formația pregătită de Petre Grigoraș poate pune probleme serioase chiar și unor adversari cu pretenții.

În schimb, CSM Olimpia a pierdut acasă cu CSM Reșița, scor 0-2, și caută încă primul succes al sezonului.

Cetatea, revelația de la Târgu Mureș, dar cu emoții pe Areni

Pentru formația suceveană, victoria de la Târgu Mureș a venit după un început de campionat în care rezultatele nu au fost tocmai cele dorite. Cetatea are trei puncte după primele două etape, iar succesul din deplasare poate reprezenta un important capital de încredere pentru o echipă nou-promovată.

Paradoxal, Suceava a pierdut chiar primul meci disputat pe teren propriu în acest sezon, 1-3 cu Concordia Chiajna. Astfel, Olimpia poate privi cu încredere spre partida de pe Areni, mai ales că presiunea rezultatului există și în tabăra gazdelor. Iar Suceava a fost și ea eliminate din Cupa României, 0-1 la Iași. Rezultat care l-a nemulțumit pe tehnicianul Petre Grigoraș.

La cârma Cetății se află un tehnician cu o experiență consistentă în fotbalul românesc. Petre Grigoraș, alintat „cel mai tare din oraș”, încearcă să construiască la Suceava o echipă capabilă să rămână în Liga 2 și să transforme entuziasmul promovării într-un parcurs solid.

Ca un amănunt, la Suceava evoluează un fost fundaș de la CSM Olimpia, Alin Burdeț.

Olimpia a sacrificat Cupa pentru meciul de la Suceava

La Satu Mare, partida de la Suceava a fost tratată ca o prioritate.

CSM Olimpia a mers miercuri la Baia Mare, în Cupa României, cu o formulă în care au primit șansa jucătorii din lotul secund. Rezultatul a fost eliminarea din competiție, după o înfrângere la cinci goluri diferență, însă decizia clubului are o explicație simplă: principalul obiectiv este campionatul și lupta pentru menținerea în Liga 2.

Lotul considerat de bază și menajat pentru confruntarea de Cupă a plecat încă de joi dimineața spre Suceava, tocmai pentru ca jucătorii să aibă timp suficient pentru recuperare și pregătirea meciului de sâmbătă.

Este, practic, o declarație de intenție din partea Olimpiei: punctele din campionat cântăresc mult mai greu decât o eventuală aventură în Cupa României.

Pelici, trei promovări și o nouă misiune la Satu Mare

La Satu Mare, responsabilitatea rezultatului îi revine lui Alexandru Pelici, un antrenor care nu mai are nevoie de prezentări atunci când vine vorba despre promovări.

Tehnicianul Olimpiei a venit la Satu Mare cu trei promovări la activ, iar experiența sa este unul dintre argumentele pe care clubul se bazează în tentativa de a construi o echipă competitivă în Liga 2.

După un punct obținut la Dumbrăvița și înfrângerea cu Reșița, Pelici caută acum prima victorie pe banca Olimpiei. Iar meciul de la Suceava poate fi unul dintre acele jocuri în care un rezultat pozitiv poate schimba rapid atmosfera din jurul echipei.

Lotul Olimpiei, încă în construcție

Un alt aspect important îl reprezintă faptul că lotul sătmărenilor nu este considerat încă definitiv.

Olimpia mai așteaptă întăriri în această lună, iar conducerea și stafful tehnic speră să aducă cel puțin doi atacanți, pentru a crește forța ofensivă a echipei.

Este și una dintre problemele pe care formația lui Pelici trebuie să le rezolve. Într-un campionat în care fiecare punct poate conta enorm în economia luptei pentru salvare, eficiența în fața porții poate face diferența între un sezon liniștit și unul cu emoții până în ultima etapă.



Două echipe, aceeași miză

Dacă privim strict clasamentul, diferențele sunt mici. Cetatea are trei puncte, Olimpia unul, iar sezonul abia a început.

Dincolo de cifre, însă, partida de sâmbătă are toate ingredientele unui duel direct pentru supraviețuire: o nou-promovată care vine după o victorie de moral, o echipă sătmăreană care încă își caută primul succes și doi antrenori experimentați, obișnuiți cu presiunea.



Pentru Petre Grigoraș, miza este confirmarea faptului că succesul de la Târgu Mureș nu a fost întâmplător. Pentru Alexandru Pelici, provocarea este să aducă Olimpiei primul succes al sezonului și să înceapă recuperarea punctelor pierdute în primele două runde.

Iar pentru CSM Olimpia, mesajul este simplu: de la Suceava trebuie adus ceva.

Un punct ar putea fi important în economia unui campionat echilibrat. Trei puncte ar putea însemna însă mult mai mult: prima victorie, un salt în clasament și confirmarea faptului că Olimpia poate duce lupta pentru menținerea în Liga 2 de la egal la egal cu adversarele sale directe.

Cetatea Suceava – CSM Olimpia Satu Mare, sâmbătă, ora 11:00, Stadionul Areni. Un duel în care nimeni nu pornește cu gândul la spectacol, ci la puncte. Și tocmai de aceea se anunță o confruntare cu miză mare.

Programul etapei a 3-a:

Sâmbătă, 15 august

CS Dinamo Bucureşti – Metalul Buzău (11:00)

Cetatea Suceava – CSM Olimpia Satu Mare (11:00)

CSC Dumbrăviţa – SC Popeşti Leordeni (11:00)

Rm. Vâlcea – CSM Slatina (11:00)

FC Bihor – ASA Tg. Mureş (11:00)- tv

Metaloglobus – CSC 1599 Şelimbăr (11:00)

Poli Timișoara – Unirea Slobozia (11:00)

CSM Reşiţa – CSL Ştefăneşti (11:00)

Gloria Bistriţa – Concordia Chiajna (11:00)

CS Afumaţi – Chindia Târgovişte (16:30)- tv

Duminică, 16 august

FC Bacău – Steaua Bucureşti (11:00)- tv

CLASAMENT

1 – CSM Slatina – 6 puncte

2 – Concordia Chiajna – 6 puncte

2 – CS Gloria Bistriţa – 6 puncte

4 – CSM Reşiţa – 6 puncte

5 – Metalul Buzău – 4 puncte

6 – SC Popeşti Leordeni – 4 puncte

7 – SCM Rm. Vâlcea – 4 puncte

8 – Politehnica Timișoara – 4 puncte

9 – FC Bacău – 3 puncte

10 – Chindia Târgovişte – 3 puncte

11 – Cetatea 1932 Suceava – 3 puncte

12 – CS Afumaţi – 3 puncte

13 – CSL Ştefăneşti – 3 puncte

14 – CSC 1599 Şelimbăr – 1 punct

15 – CSC Dumbrăviţa – 1 punct

16 – CSM Olimpia Satu Mare – 1 punct

16 – FC Bihor Oradea – 1 punct

16 – FC Metaloglobus – 1 punct

19 – Unirea 04 Slobozia – 1 punct

20 – Steaua Bucureşti – 0 puncte

21 – ASA Tg. Mureş – 0 puncte

22 – CS Dinamo Bucureşti – 0 puncte









Primește ziarul gratuit pe email! Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit. Abonează-te