A început Festivalul de șah de la Satu Mare!

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L premii totale de 24 000 de lei pentru care joacă 150 șahiști, din șase țări, la Casa Meșteșugarilor

Municipiul Satu Mare găzduiește în perioada 10–16 august 2026, cea de-a XIII-a ediție a Festivalului Internațional de Șah Satu Mare, unul dintre cele mai importante evenimente șahiste organizate în România. Competiția a început la Casa Meșteșugarilor, fiind organizată de CSM Olimpia Satu Mare, cu sprijinul financiar al Primăriei Municipiului Satu Mare și în parteneriat cu proiectul „Șah în Școală”.

Festivalul cuprinde patru competiții oficiale, dedicate atât șahiștilor de performanță, cât și amatorilor și copiilor aflați la început de drum.

Turneul A – Norma de Maestru Internațional

Festivalul a debutat luni, 10 august, cu Turneul A, competiția de elită a evenimentului. Este un turneu închis, omologat de Federația Internațională de Șah (FIDE), în cadrul căruia 10 șahiști din patru țări dispută nouă runde în încercarea de a obține norma de Maestru Internațional (IM).

Turneul B – Open Internațional

Joi 13 august la ora 15 a început Turneul B – Open Internațional, destinat jucătorilor cu rating ELO sub 2200. Sunt șapte runde , ultima duminică dimineață . Festivitatea de premiere e programată duminică 16 august de la ora 13.

Ediția din acest an se bucură de un interes deosebit, nu mai puțin de 115 șahiști fiind la start în Turneul Open Internațional (Turneul B). Participanții provin din mai multe țări, printre care România, Ungaria, Polonia, Republica Moldova, Ucraina și India, ceea ce confirmă caracterul internațional al festivalului și atractivitatea competiției organizate la Satu Mare.

Competiția beneficiază de un fond total de premiere de 24.000 de lei, la care se adaugă cupe, medalii și diplome. Vor fi acordate premii în clasamentul general, dar și pe categorii de rating și de vârstă, oferind șanse de afirmare atât jucătorilor consacrați, cât și tinerelor talente.

Turneul C – Concursul Internațional de Blitz

Sâmbătă, 15 august, începând cu ora 09:30, va avea loc Turneul Internațional de Blitz, o competiție spectaculoasă în care rapiditatea deciziilor și precizia calculelor fac diferența. Turneul este deschis tuturor iubitorilor șahului rapid și reprezintă unul dintre cele mai atractive momente ale festivalului.

Turneul D – „Șah în Școală”

Tot în data de 15 august, de la ora 09:30, se va desfășura Turneul „Șah în Școală”, dedicat copiilor nelegitimați care practică șahul în școală sau ca hobby.

Competiția are ca obiectiv promovarea șahului în rândul copiilor și al elevilor și oferă participanților posibilitatea de a evolua într-un cadru competițional oficial. Vor fi acordate cupe, diplome și premii pe categorii de vârstă (U8, U10, U12 și U14), iar fiecare participant va primi o diplomă de participare.

Partide LIVE pe Chess.com

Pentru a oferi o vizibilitate internațională competiției, toate partidele din Turneul A, precum și partidele disputate la primele șapte mese ale Turneului B, vor fi transmise LIVE pe platforma Chess.com, una dintre cele mai importante platforme de șah din lume. Astfel, iubitorii șahului din întreaga lume vor putea urmări în timp real evoluția jucătorilor prezenți la Satu Mare.

Satu Mare, din nou pe harta marilor competiții de șah

Prin organizarea celei de-a XIII-a ediții a Festivalului Internațional de Șah, municipiul Satu Mare își reconfirmă statutul de gazdă a unor competiții șahiste de nivel internațional. Festivalul reunește maeștri internaționali, maeștri FIDE, sportivi consacrați, juniori de perspectivă și iubitori ai șahului din mai multe țări, oferind publicului o săptămână de partide spectaculoase și de înalt nivel competițional.

Organizatorii invită iubitorii șahului să urmărească întrecerile atât din sala de joc de la Casa Meșteșugarilor, cât și online, prin transmisiunile LIVE, și să fie alături de participanți la unul dintre cele mai importante evenimente șahiste organizate în România în anul 2026.





























