Două persoane au fost rănite în urma unui accident produs între Halmeu și Turulung. Una dintre victime a rămas blocată în autoturism și a fost scoasă de pompieri.

Un accident rutier grav s-a produs în această după-amiază, pe drumul dintre localitățile Halmeu și Turulung, unde două autoturisme au fost implicate într-o coliziune.

Alarma a fost dată în jurul orei 16:30, iar forțele de intervenție au fost mobilizate pentru acordarea primului ajutor și pentru scoaterea unei persoane rămase încarcerate în unul dintre autoturisme.

Victimă încarcerată după impact

La locul accidentului s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor din cadrul Punctului de Lucru Turț, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

La sosirea salvatorilor au fost identificate două victime, ambele conștiente.





Una dintre persoane se afla încarcerată într-unul dintre autoturisme. Pompierii au început imediat operațiunile specifice pentru extragerea victimei în condiții de siguranță, în timp ce echipajele medicale au evaluat starea celor implicați.

Un bărbat și o femeie, transportați la spital

Cele două victime sunt un bărbat în vârstă de 53 de ani, conducătorul unuia dintre autoturisme, și o femeie de 49 de ani, pasageră pe locul din dreapta.

Ambele persoane au fost evaluate la fața locului de către echipajele medicale.

Ulterior, victimele au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Satu Mare, pentru investigații suplimentare și acordarea îngrijirilor medicale necesare.

Intervenție contracronometru pentru salvarea victimei

Intervenția pompierilor a fost esențială pentru extragerea în siguranță a persoanei rămase captivă în autoturism.





În astfel de situații, fiecare minut contează, iar echipele de descarcerare și prim-ajutor acționează coordonat pentru eliberarea victimei și predarea acesteia către personalul medical.

Accidentul urmează să fie cercetat de autorități pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs coliziunea și a cauzelor care au dus la producerea evenimentului rutier.