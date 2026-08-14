



Comunitatea din Ianculești se pregătește de sărbătoare. Festivalul Moților „Zilele Iancului” va ajunge în acest an la cea de-a XXV-a ediție, evenimentul urmând să aibă loc duminică, 30 august 2026.

Festivalul este organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, în colaborare cu Primăria Municipiului Carei și Consiliul Local Carei, prin Centrul Cultural Carei. Evenimentul beneficiază și de implicarea Societății Cultural-Patriotice „Avram Iancu” – filialele Satu Mare și Carei și a Asociației „Unirea 2009” Carei.

Manifestările vor începe la ora 10:00, cu Sfânta Liturghie. De la ora 12:30, în fața bustului lui Avram Iancu din Ianculești, va fi oficiată o slujbă religioasă, urmată de depuneri de jerbe de flori în memoria Crăișorului Munților.

Regal folcloric de la ora 17:20

Deschiderea oficială a festivalului este programată pentru ora 17:00, iar 20 de minute mai târziu va începe programul artistic.

Pe scena de la Ianculești vor urca Sava Negrean Brudașcu, Mirela Mănescu, Cosmina Mateș, Răzvan Roșu și Grupul „Țecerașii”, Georgiana Gordea și Ansamblul Folcloric „Geso”, alături de Fodor Gheorghe, Jurj Gheorghe și Ardelean Radu.

Atmosfera specifică Țării Moților va fi completată de Lina Șchiop, împreună cu tulnicăresele și tulnicarii din Ianculești. Programul artistic este programat să continue până în jurul orei 21:30.

Ajuns la un sfert de secol de existență, Festivalul Moților „Zilele Iancului” urmărește să păstreze și să promoveze tradițiile și identitatea comunității moțești din Ianculești, precum și memoria lui Avram Iancu și legătura localnicilor cu Țara Moților.

Cea de-a XXV-a ediție îi așteaptă astfel pe sătmăreni și pe iubitorii folclorului duminică, 30 august, la Ianculești, pentru o zi dedicată tradiției, muzicii populare și moștenirii culturale a moților.