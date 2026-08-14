



Sătmărenii sunt invitați vineri, 14 august, la vernisajul expoziției internaționale de fotografie „Natură, cultură și viață”, un proiect dedicat promovării patrimoniului natural și cultural al României și Greciei.

Evenimentul este organizat de Rotary Club Satu Mare Cetate, ICC România–Grecia și Rotary District 2241 România și Republica Moldova și va avea loc de la ora 17:00, la Galeria de Artă a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, de pe strada Mihai Viteazu nr. 32.

Peste 100 de fotografii reunite într-o singură expoziție

Expoziția aduce în fața publicului peste 100 de fotografii, realizate atât de fotografi profesioniști, cât și de amatori susținuți de cluburile Rotary care fac parte din Comitetul Interțări România–Grecia.

Imaginile surprind natura, tradițiile, cultura și viața din cele două țări, alcătuind un dialog vizual între România și Grecia.

Expoziția face parte dintr-un proiect internațional itinerant, conceput pentru a pune în valoare patrimoniul celor două țări și pentru a consolida relațiile culturale și de prietenie dintre comunități.

Evenimentul se desfășoară sub motto-ul „Să împărtășim valori și credințe sufletești pentru un parteneriat constructiv”.

Vernisajul expoziției „Natură, cultură și viață” este programat astăzi, 14 august, de la ora 17:00, la Galeria de Artă a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare.