



Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare anunță mobilizarea unor efective suplimentare în acest sfârșit de săptămână, cu prilejul sărbătorii „Adormirea Maicii Domnului”. Zilnic, peste 200 de polițiști din cadrul tuturor structurilor vor acționa în județ pentru menținerea ordinii și siguranței publice și prevenirea incidentelor.

O atenție deosebită va fi acordată zonelor în care sunt organizate slujbe religioase și evenimente cu participare numeroasă. În condițiile în care sunt așteptați numeroși credincioși la lăcașurile de cult din județ, polițiștii rutieri vor acționa pentru supravegherea și fluidizarea traficului, dar și pentru prevenirea accidentelor.

Reprezentanții IPJ Satu Mare recomandă șoferilor să respecte limitele legale de viteză, să adapteze viteza la condițiile de trafic și să nu conducă după consumul de alcool sau substanțe interzise. Totodată, conducătorilor auto li se reamintește importanța purtării centurii de siguranță și evitării utilizării telefonului mobil la volan.

Polițiștii atrag atenția și asupra protejării locuințelor în cazul celor care pleacă în minivacanță. Ușile și ferestrele trebuie asigurate corespunzător, iar plecarea de acasă și perioada absenței nu ar trebui făcute publice pe rețelele de socializare. Persoanele care lipsesc mai multe zile sunt sfătuite să roage un vecin sau o persoană de încredere să supravegheze locuința.

În zonele aglomerate și la evenimentele publice, părinții sunt îndemnați să își supravegheze permanent copiii, iar participanții să fie atenți la bunurile personale și să evite expunerea obiectelor de valoare.

„Siguranța personală și protejarea bunurilor reprezintă o responsabilitate comună”, transmite Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare.

În cazul unei situații de urgență sau al observării unei fapte antisociale, cetățenii sunt îndemnați să se adreseze celui mai apropiat polițist sau să apeleze numărul unic de urgență 112.