Cultura, sportul și educația sunt domeniile în care Satu Mare și Prešov vor să construiască o relație de colaborare care să aducă comunitățile mai aproape.

Municipiul Satu Mare ar putea avea un nou partener european. Primarul Kereskényi Gábor, alături de viceprimarul Cristina Tămășan-Ilieș și administratorul public Maskulik Csaba, a primit vineri, la Satu Mare, o delegație oficială din Prešov, Slovacia, pentru o primă întâlnire dedicată dezvoltării unor viitoare relații de colaborare între cele două orașe.

Delegația slovacă a fost formată din primarul orașului Prešov, František Oľha, și viceprimarul Peter Krajňák. Discuțiile au urmărit identificarea unor direcții concrete prin care cele două comunități să poată dezvolta proiecte și schimburi comune.

Primele punți între Satu Mare și Prešov

Întâlnirea de la Satu Mare reprezintă un prim pas către o colaborare mai strânsă între cele două orașe.

Potrivit administrației sătmărene, reprezentanții celor două comunități au discutat despre oportunități de cooperare în cultură, sport și educație, domenii considerate importante pentru dezvoltarea relațiilor dintre locuitorii celor două orașe.

Ideea este ca viitoarea colaborare să nu rămână doar la nivelul unor întâlniri oficiale, ci să se transforme în proiecte și activități concrete.

Schimburi culturale și proiecte sportive comune

Unul dintre domeniile cu cel mai mare potențial îl reprezintă cultura.

Schimburile culturale ar putea permite artiștilor, instituțiilor și organizațiilor din Satu Mare și Prešov să participe la evenimente organizate în cele două orașe, contribuind la cunoașterea reciprocă a tradițiilor și valorilor locale.

Și sportul poate deveni un important punct de legătură. Reprezentanții celor două administrații au discutat despre posibilitatea dezvoltării unor proiecte sportive comune, care ar putea include competiții, schimburi de experiență și activități dedicate tinerilor.

Educația, o altă direcție strategică

O atenție deosebită a fost acordată și educației.

Colaborarea dintre instituțiile de învățământ din Satu Mare și Prešov ar putea deschide noi oportunități pentru elevi și cadre didactice, prin schimburi, proiecte comune și experiențe educaționale internaționale.

Astfel de parteneriate pot contribui la apropierea celor două comunități și, în același timp, pot oferi tinerilor oportunitatea de a descoperi o altă cultură și un alt sistem educațional.

„Este un început promițător”

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, consideră întâlnirea drept un început pentru o relație care se poate dezvolta în timp.

„Cele două orașe își propun să dezvolte parteneriate prin schimburi culturale, proiecte sportive și învățământ. Este un început promițător pentru o relație care poate crește și se poate consolida în timp!”, a transmis edilul sătmărean.

La rândul său, viceprimarul Cristina Tămășan-Ilieș a subliniat importanța construirii unor legături durabile între cele două comunități.

„Schimburile culturale, proiectele sportive comune și colaborarea între instituțiile de învățământ pot crea legături frumoase și durabile între oamenii din Satu Mare și Prešov”, a transmis viceprimarul municipiului Satu Mare.

O relație care abia începe

Vizita delegației slovace la Satu Mare deschide, astfel, perspectiva unei noi colaborări europene pentru municipiul sătmărean.

Deocamdată, cele două administrații au pus bazele dialogului și au identificat principalele domenii în care pot lucra împreună. Următorii pași ar putea transforma aceste discuții în parteneriate concrete, schimburi între instituții și proiecte comune.

„Mulțumim oaspeților noștri pentru deschidere și pentru vizita la Satu Mare!”, a transmis Cristina Tămășan-Ilieș.

Pentru Satu Mare și Prešov, întâlnirea de vineri poate fi începutul unei relații europene construite nu doar prin acorduri administrative, ci mai ales prin oameni, cultură, educație și sport.