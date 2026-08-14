



Festivalul Internațional de Șah de la Satu Mare a ajuns la ediția a XIII-a și continuă să atragă jucători din România și din străinătate. Peste 100 de șahiști participă în aceste zile la competițiile găzduite de Casa Meșteșugarilor, iar organizatoriipregătesc și turnee dedicate copiilor și iubitorilor de blitz. Principalul organizator, Ciprian Muntean, spune că Satu Mare și-a câștigat deja un loc pe harta șahului românesc.

Casa Meșteșugarilor din Satu Mare este, în aceste zile, locul în care tabla de șah și piesele dictează ritmul competiției. Festivalul Internațional de Șah de la Satu Mare a ajuns la cea de-a XIII-a ediție și reunește atât jucători aflați în căutarea normei de maestru internațional, cât și amatori și copii aflați la început de drum.

Festivalul a început luni, 10 august, cu turneul internațional destinat realizării normei de maestru internațional. La această competiție participă 10 jucători din patru țări: România, India, Polonia și Franța.

În paralel, joi a debutat turneul Open, destinat jucătorilor cu ELO de până la 2200. Competiția a adunat 115 participanți din șase țări, iar organizatorii spun că numărul putea fi chiar mai mare.

„Mai aveam locuri în sală. Puteam să ajungem și până la 150 de persoane.”

Ultima rundă a turneului Open este programată duminică, atunci când vor fi desemnați și câștigătorii.

24.000 de lei, fondul total de premiere

Miza este una importantă și din punct de vedere financiar. Fondul total de premiere al festivalului ajunge la 24.000 de lei.

Câștigătorul turneului va primi 4.500 de lei, iar premiile sunt acordate atât primilor clasați în clasamentul general, cât și pe categorii de ELO.

„Vor fi premiați primii cinci din clasamentul general, precum și jucătorii pe categorii de ELO, câte trei locuri pe fiecare palier”, a explicat Ciprian Muntean.

Competiția se anunță echilibrată. În turneul pentru norma de maestru internațional, printre jucătorii aflați în plutonul fruntaș se află mai mulți șahiști români, iar Satu Mare este reprezentat inclusiv de Alex Sanciu, de la LPS Satu Mare.

„Lupta va fi foarte echilibrată atât la turneul închis, cât și la turneul Open. Sunt mulți jucători valoroși”, spune organizatorul.

În șah, însă, valoarea nu este întotdeauna suficientă pentru a garanta victoria. Forma de moment, inspirația și chiar o singură greșeală pot schimba clasamentul.

„Poate să piardă o partidă și să joace bine șase partide, iar dacă o pierde pe ultima, dintr-o greșeală, dintr-o eroare, să rateze premiile sau locul întâi. Contează foarte mult forma de moment, inspirația.”

Șahul ajunge și la copii

Festivalul de la Satu Mare nu se rezumă însă la competiția seniorilor.

Sâmbătă dimineața sunt programate un turneu internațional de blitz, dar și o competiție destinată copiilor nelegitimați, aflați la început de drum, în cadrul proiectului național „Șah în Școală”.

Este un proiect care a crescut spectaculos în ultimii ani și care, potrivit lui Ciprian Muntean, implică aproximativ 10.000 de copii, fiind prezent în aproape toate județele țării.

Copiii pot participa la concursuri fără taxe de participare și primesc premii, cupe, medalii, diplome și tricouri.

Scopul este mai important decât simpla competiție: copiii să descopere șahul, să continue la cluburi și, pentru cei mai talentați și motivați, să facă pasul către performanță.

„Este un stimulent pentru cei care practică șahul, mai ales la nivel de școală. Scopul este atragerea lor la club și drumul spre performanță”, explică organizatorul.

„Recomand tuturor copiilor să joace șah”

Ciprian Muntean consideră că șahul ar trebui să aibă un rol mult mai important în educația copiilor.

Chiar dacă un copil nu va ajunge niciodată sportiv de performanță, câțiva ani de șah îi pot fi de folos în dezvoltarea personală și în activitatea școlară.

„Recomand absolut tuturor copiilor să facă șah. Chiar dacă nu vor continua spre performanță, măcar doi-trei ani, când sunt mici, părinții să-și îndrume copiii spre șah. Îi va ajuta foarte mult, atât la școală, cât și în viață după aceea.”

Este și motivul pentru care proiectele prin care șahul ajunge în școli sunt considerate importante pentru viitorul acestui sport.

Un festival care trebuie să țină pasul cu concurența

Organizarea unui festival de asemenea dimensiuni nu este însă deloc simplă.

În ultimii ani, România a devenit o destinație importantă pentru șahiști, iar circuitul Grand Prix al Federației Române de Șah a adus premii consistente și turnee de nivel ridicat.

Pentru organizatorii turneelor independente, concurența este astfel tot mai puternică.

„Ca organizator, trebuie să-i oferi condiții și premii, condiții de cazare, de joc, să-l atragi ca să vină la tine.”

Ciprian Muntean spune că acesta este unul dintre motivele pentru care menținerea unui festival precum cel de la Satu Mare presupune un efort constant.

„Numărul de sportivi este, să zicem, același, bugetul fiecărui sportiv este același, iar el trebuie să-și drămuiască banii ca să poată să joace cât mai multe concursuri.”

Cu toate acestea, există un indicator care îi bucură cel mai mult pe organizatori: jucătorii se întorc.

„Ne bucurăm că, an de an, aproape 70-80% dintre cei care au venit revin la Satu Mare.”

Satu Mare, pe harta șahului românesc

Festivalul are și o importantă componentă regională. Organizatorii încearcă să atragă în special jucători din zona Transilvaniei și din țările vecine.

La ediția din acest an sunt prezenți sportivi din mai multe țări, inclusiv Polonia, iar relațiile create în timp cu jucătorii și cluburile din regiune au început să producă efecte.

„Ne orientăm în special spre șahiști din zona aceasta a Ardealului, din Ungaria, Ucraina. Anul acesta avem și o delegație din Polonia.”

Pentru Ciprian Muntean, după 13 ediții, concluzia este clară: festivalul și-a câștigat locul.

„Părerea mea este că ne-am făcut un loc pe harta șahului românesc prin acest turneu.”

Iar faptul că jucătorii revin la Satu Mare este, în opinia sa, cea mai bună confirmare.

„Jucătorii, așa cum am zis, revin și pe noi ne încântă și ne bucurăm. E cea mai mare satisfacție a noastră, a organizatorilor.”

Primăria și CSM Olimpia, alături de organizatori

Festivalul este susținut de Primăria Municipiului Satu Mare, prin Clubul Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare, alături de echipa implicată în proiectul „Șah în Școală” și de sponsorii competiției.

Ciprian Muntean a ținut să le mulțumească tuturor celor implicați în organizarea celei de-a XIII-a ediții.

„Organizatorii, așa cum am amintit și la festivitatea de deschidere, sunt în primul rând finanțatorii, Primăria Municipiului Satu Mare, și mulțumim pe această cale domnului primar pentru susținerea încă de la început.”

Visul unui invitat de talie mondială

Discuția despre turneele din România a ajuns și la campionii mondiali care au fost invitați în cadrul etapelor Grand Prix.

În acest context, a apărut și o idee pentru viitorul festivalului de la Satu Mare: aducerea unui nume mare al șahului mondial în oraș.

Dacă la alte turnee din România au fost prezenți campioni mondiali, organizatorii de la Satu Mare speră ca, într-o ediție viitoare, să ofere publicului local o asemenea surpriză.

„Poate aducem și noi un campion mondial”, a fost provocarea lansată în timpul interviului.

Iar răspunsul lui Ciprian Muntean a venit cu zâmbetul celui care știe că, în șah, și cele mai îndrăznețe mutări trebuie pregătite din timp.

Până atunci, Festivalul Internațional de Șah de la Satu Mare își continuă partida. Cu 115 jucători în turneul Open, cu o competiție pentru norma de maestru internațional, cu blitz, cu un turneu pentru copii și cu un fond de premiere de 24.000 de lei.

Și, mai ales, cu ambiția de a demonstra că Satu Mare nu este doar un punct pe harta șahului românesc, ci un loc în care șahiștii vor să revină.