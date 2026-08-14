



Municipiul Satu Mare face primii pași către dezvoltarea unui parteneriat cu orașul Prešov din Slovacia, reprezentanții celor două administrații având vineri o întâlnire oficială în municipiu.

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, viceprimarul Cristina Tămășan-Ilieș și administratorul public Csaba Maskulik i-au primit pe primarul orașului Prešov, František Oľha, și pe viceprimarul Peter Krajňák.

Principala temă a discuțiilor a fost stabilirea bazelor unei colaborări între cele două orașe, cu accent pe trei domenii: cultură, sport și educație.

Reprezentanții celor două administrații își propun să dezvolte în perioada următoare schimburi culturale, proiecte sportive comune și colaborări în domeniul învățământului.

Întâlnirea de la Satu Mare reprezintă o primă etapă în dezvoltarea relațiilor dintre cele două comunități, administrațiile locale urmărind ca parteneriatul să fie consolidat în timp prin proiecte și inițiative concrete.

Prešov este unul dintre cele mai importante orașe din Slovacia, iar apropierea dintre cele două administrații poate deschide noi oportunități de cooperare și schimb de experiență la nivel local și internațional.