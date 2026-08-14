Doliu în Consiliul Județean Satu Mare. A murit fostul deputat și consilier județean Erdei Doloczki István

Locale 14.08.2026 14:18
Doliu în Consiliul Județean Satu Mare. A murit fostul deputat și consilier județean Erdei Doloczki István


Consiliul Județean Satu Mare a transmis un mesaj de condoleanțe după trecerea la cele veșnice a lui Erdei Doloczki István, fost deputat și consilier județean, care și-a dedicat peste trei decenii activității publice și comunității maghiare din județul Satu Mare.

Reprezentanții Consiliului Județean au subliniat profesionalismul, consecvența și devotamentul de care acesta a dat dovadă de-a lungul carierei sale, precum și apropierea sa față de oamenii pe care i-a reprezentat.

„Prin întreaga sa activitate publică, a reprezentat cu profesionalism, consecvență și devotament interesele comunității și a rămas mereu aproape de oameni”, se arată în mesajul transmis.

Consiliul Județean Satu Mare a adresat sincere condoleanțe familiei îndoliate, soției sale, Edit, copiilor, precum și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat.

„Dumnezeu să-l odihnească în pace, iar amintirea sa să fie binecuvântată!”, au transmis reprezentanții instituției.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
SMART SHOP INSTAL
Comunicat de presa Spital PNRR Finalizare Proiect
Comunicat Tarna
UVVG
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Muzeul SM
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
House of Charles
Daniels
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda
Masini de vanzare second hand