



Consiliul Județean Satu Mare a transmis un mesaj de condoleanțe după trecerea la cele veșnice a lui Erdei Doloczki István, fost deputat și consilier județean, care și-a dedicat peste trei decenii activității publice și comunității maghiare din județul Satu Mare.

Reprezentanții Consiliului Județean au subliniat profesionalismul, consecvența și devotamentul de care acesta a dat dovadă de-a lungul carierei sale, precum și apropierea sa față de oamenii pe care i-a reprezentat.

„Prin întreaga sa activitate publică, a reprezentat cu profesionalism, consecvență și devotament interesele comunității și a rămas mereu aproape de oameni”, se arată în mesajul transmis.

Consiliul Județean Satu Mare a adresat sincere condoleanțe familiei îndoliate, soției sale, Edit, copiilor, precum și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat.

„Dumnezeu să-l odihnească în pace, iar amintirea sa să fie binecuvântată!”, au transmis reprezentanții instituției.