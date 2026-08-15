87 de controale au fost desfășurate într-o singură săptămână în unități alimentare din județ. O singură sancțiune contravențională a fost aplicată pentru depozitarea necorespunzătoare a alimentelor.

Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu Mare au desfășurat, în perioada 7-13 august 2026, un amplu program de verificare a operatorilor din industria alimentară.

În total, au fost realizate 87 de acțiuni de control, fiind verificate numeroase categorii de unități în care sunt produse, procesate, depozitate sau comercializate alimente.

De la abatoare și supermarketuri, până la chioșcuri școlare

Verificările inspectorilor DSVSA Satu Mare au vizat o gamă largă de unități.

Au fost controlate unități de abatorizare și procesare a cărnii și laptelui, hipermarketuri, supermarketuri și piețe agroalimentare, dar și unități de alimentație publică, cantine, baruri și laboratoare de cofetărie.

Pe lista controalelor s-au aflat și chioșcuri școlare, magazine alimentare și de legume-fructe, precum și unități care produc pâine și produse de patiserie, produse de morărit, alte produse alimentare sau băuturi răcoritoare și alcoolice.

Inspectorii au verificat inclusiv unități specializate în depozitarea alimentelor, semințelor, legumelor și fructelor.

Ce au urmărit inspectorii

Acțiunile de control au fost realizate de inspectorii de specialitate din domeniul siguranței alimentare și al produselor de origine animală și nonanimală.

Verificările au urmărit respectarea legislației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și a normelor stabilite de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

Un accent important a fost pus pe respectarea cerințelor specifice programului HACCP, dar și pe realizarea programelor de autocontrol în unitățile care produc și procesează produse alimentare de origine animală și nonanimală.

O singură amendă, de 10.000 de lei

În urma celor 87 de controale efectuate în județ, inspectorii au aplicat o singură sancțiune contravențională, în valoare de 10.000 de lei.

Amenda a fost aplicată unui magazin alimentar, pentru nerespectarea normelor stabilite de autoritatea sanitar-veterinară în ceea ce privește depozitarea produselor alimentare.

DSVSA Satu Mare precizează că sancțiunile sunt aplicate în situațiile în care deficiențele constatate nu sunt remediate în termenul acordat sau atunci când sunt identificate riscuri semnificative pentru siguranța alimentelor.

Controalele, orientate și spre prevenție

Inspectorii nu au urmărit doar identificarea și sancționarea neregulilor, ci și prevenirea riscurilor pentru sănătatea consumatorilor.

În cadrul controalelor, operatorii din industria alimentară au fost și consiliați cu privire la respectarea cerințelor legale și la măsurile necesare pentru menținerea siguranței produselor comercializate.

Prin aceste acțiuni, autoritățile urmăresc ca produsele alimentare puse pe piață să respecte condițiile de siguranță și igienă prevăzute de legislația în vigoare.

Unde pot fi făcute sesizările

DSVSA Satu Mare îi informează pe cetățeni că, pentru sesizări și reclamații în domeniul sanitar-veterinar și al siguranței alimentare, pot apela:

CALL CENTER: 0800 826 787

Telefon: 0261 715 956