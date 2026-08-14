



Mulcuțan și Șandor, convocați la gala de la Râmnicu Vâlcea

Prestațiile foarte bune de până acum le aduc o nouă convocare sătmărenilor implicați în boxul profesionist. Florin Mulcuțan și Marius Șandor vor face parte din echipa oficială a galei „Cobzaru Fight Championship”, ediția a XII-a, programată pe 22 august, la Râmnicu Vâlcea. Evenimentul va fi transmis în direct pe Sport.ro.

Florin Mulcuțan va fi prezent în calitate de supervisor, în timp ce agentul de poliție Marius Șandor, luptător în cadrul SIAS, va activa ca arbitru/judecător.

Din echipa oficială mai fac parte Marcel Boboc – secretar/AJ, Filip Claudiu – A/J, Valer Pocovnicu – A/J și Bella Markos – A/J.

Gala de la Râmnicu Vâlcea propune un program spectaculos, cu meciuri importante în boxul profesionist. În main event, Mihai Desrobitu îl va întâlni pe Carrillo Palacio, în timp ce Bili Mustafa va boxa cu Ciprian Radu. La categoria co-main event sunt programate confruntările Mihai Văduva – George Rusu, Daniel Bădulescu – Mircea Iftime și Adrian Granat – Maximiliano Alejandro.

Pentru cei doi sătmăreni, noua convocare reprezintă o confirmare a evoluțiilor foarte bune din ultima perioadă și a faptului că oficialii din Satu Mare sunt tot mai prezenți în competițiile importante ale boxului profesionist.

Prin vicepreședintele Florin Mulcuțan, LPBox a transmis și mulțumiri IPJ Satu Mare pentru sprijinul acordat și pentru susținerea activității de arbitru de box profesionist a agentului de poliție Marius Șandor.

Mulțumiri au fost adresate, de asemenea, chestorului Stan Sorin și comisarului-șef de poliție Vida Vlad, șeful structurii.

Gala „Cobzaru Fight Championship” va avea loc pe 22 august 2026, la Râmnicu Vâlcea, iar iubitorii boxului din Satu Mare îi vor putea urmări pe sătmărenii Florin Mulcuțan și Marius Șandor în cadrul transmisiei televizate de pe Sport.ro.